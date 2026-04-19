Thời sự Xã hội

Suất ăn từ thiện kê sai gần 23 triệu đồng: Hiệu trưởng nói "không tư lợi"

HOÀNG PHÚC

(NLĐO) - Sau khi bị kỷ luật, hiệu trưởng Trường mầm non Hóa Sơn nhận sai sót trong thống kê suất ăn, nhưng khẳng định không có chuyện tư lợi từ nguồn hỗ trợ.

- Ảnh 1.

Trường Mầm non Hóa Sơn có tổng số 162 học sinh, nằm ở khu vực biên giới.

Liên quan sai phạm trong chương trình "Bữa cơm trưa cho trẻ", bà Cao Thị Huế - hiệu trưởng Trường mầm non Hóa Sơn (xã Kim Điền, tỉnh Quảng Trị) - cho biết nhà trường đã có thiếu sót trong quá trình thống kê số lượng học sinh ăn trưa, dẫn đến số liệu chưa sát thực tế.

Theo bà Huế, chương trình hỗ trợ bữa ăn trưa được triển khai từ năm học 2023–2024, áp dụng cho 143/162 học sinh, với mức 15.000 đồng/suất/ngày, kéo dài đến tháng 10-2025.

Trong quá trình thực hiện, việc tổng hợp số lượng học sinh ăn trưa hằng ngày gửi đơn vị tài trợ có sai lệch. "Nhà trường đã báo cáo, giải trình đầy đủ với cấp trên và chấp nhận hình thức kỷ luật, đồng thời rút kinh nghiệm" - bà Huế nói.

Hiệu trưởng Trường mầm non Hóa Sơn khẳng định toàn bộ kinh phí hỗ trợ được sử dụng để tổ chức bữa ăn cho học sinh, không dùng vào mục đích cá nhân.

Ngoài 143 học sinh trong danh sách hỗ trợ, nhà trường còn bố trí thêm suất ăn cho 3 học sinh dân tộc Chứt có hoàn cảnh khó khăn, đồng thời hỗ trợ thêm một số em khác.

- Ảnh 2.

Trường Mầm non Hóa Sơn có tổng số 162 học sinh, nằm ở khu vực biên giới.

Liên quan vụ việc, Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy xã Kim Điền cho biết quá trình xác minh không phát hiện hành vi trục lợi. Tuy nhiên, việc lập danh sách chưa đúng thực tế, trong đó có trường hợp học sinh vắng mặt vẫn được tính, đã làm sai lệch số liệu, gây dư luận không tốt và ảnh hưởng đến uy tín nhà trường.

Cơ quan chức năng xác định từ tháng 12-2024 đến tháng 5-2025, nhà trường kê sai số lượng trẻ ăn trưa, dẫn đến nhận thừa gần 23 triệu đồng so với đề nghị của đơn vị tài trợ. Số tiền này sau đó đã được hoàn trả.

Trước đó, như Báo Người Lao Động thông tin, từ đơn tố cáo nặc danh, Đảng ủy xã Kim Điền đã chỉ đạo kiểm tra, làm rõ vụ việc. Kết quả, hiệu trưởng Cao Thị Huế bị kỷ luật khiển trách; phó hiệu trưởng Đinh Thị Tường Xoan bị cảnh cáo. Các hình thức tương tự cũng được áp dụng về mặt chính quyền.

Trường mầm non Hóa Sơn nằm ở khu vực biên giới, hiện có 162 học sinh, phần lớn là con em đồng bào dân tộc Chứt - nhóm được thụ hưởng trực tiếp từ chương trình hỗ trợ bữa ăn trưa.

