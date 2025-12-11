Sức ép cổ phiếu lớn, VN-Index lại mất mốc 1.700 điểm

Phiên giao dịch ngày 11-12 bắt đầu bằng nỗ lực neo giữ của nhiều nhóm ngành trong phiên sáng. Tuy nhiên, áp lực bán ngày càng mạnh xuất hiện vào phiên chiều, nhắm thẳng vào nhóm cổ phiếu vốn hóa lớn khiến chỉ số chính rơi tự do.

Kết thúc phiên giao dịch, VN-Index giảm 20,08 điểm (tương đương 1,17%), lùi sâu về mức 1.698,90 điểm. Đây là phiên giảm điểm mạnh thứ 3 liên tiếp trong tuần, xác nhận tín hiệu kỹ thuật kém khả quan khi mốc tâm lý quan trọng 1.700 điểm một lần nữa bị xuyên thủng.

Tác nhân chính khiến thị trường chao đảo hôm nay đến từ nhóm VN30, khi chỉ số đại diện nhóm này giảm tới 22,89 điểm.

Đáng chú ý nhất là đà rơi của cổ phiếu hàng không VJC (Vietjet Air). Mã này trở thành gánh nặng lớn nhất khi giảm sâu 4,4%, rơi về mức giá 188.000 đồng/cổ phiếu.

Bên cạnh đó, nhóm Vingroup, vốn là trụ đỡ trong các phiên trước, cũng đồng loạt quay đầu điều chỉnh, tạo hiệu ứng domino tiêu cực. Cụ thể, VIC giảm 1,9% về 146.000 đồng; VHM giảm 2,3% còn 101.100 đồng và VRE giảm 1,7%.

Sắc đỏ phủ kín bảng chứng khoán ngày 11-12

Nhóm ngân hàng cũng không nằm ngoài xu hướng giảm giá. VPB (VPBank) giảm mạnh 2,9% về giá 28.150 đồng, STB mất 1,9%, MBB giảm 1,2%, trong khi các "ông lớn" như VCB, CTG, TCB, BID đều chìm trong sắc đỏ với mức giảm quanh 1%.

Bức tranh dòng tiền cho thấy tâm lý chán chường của nhà đầu tư ngắn hạn. Tổng giá trị dòng tiền bán ra (chủ động giảm giá) lên tới hơn 10.008 tỉ đồng, gấp hơn 3 lần so với dòng tiền mua vào (3.024 tỉ đồng).

Độ rộng thị trường nghiêng hẳn về bên bán với 192 mã giảm, so với 104 mã tăng và 75 mã đứng giá. Thanh khoản toàn sàn HoSE đạt hơn 16.244 tỉ đồng, tuy không quá bùng nổ nhưng việc thanh khoản tập trung ở chiều bán cho thấy bên cầm cổ phiếu đang mất kiên nhẫn.

Khối ngoại tiếp tục là điểm trừ khi duy trì đà bán ròng phiên thứ 5 liên tiếp. Cụ thể, họ bán ròng 488,52 tỉ đồng, tập trung xả mạnh VIC (-190 tỉ), STB (-158 tỉ), VHM (-105 tỉ). Ở chiều ngược lại, điểm sáng hiếm hoi là lực mua ròng mạnh mẽ vào FPT (+240 tỉ).

Giữa gam màu xám xịt của thị trường, cổ phiếu BMP (Nhựa Bình Minh) vụt sáng như một hiện tượng khi tăng kịch trần 7%, trắng bên bán, đạt thị giá 168.700 đồng. Ngoài ra, "anh cả" ngành công nghệ FPT cũng thể hiện sức mạnh nội tại tốt khi lội ngược dòng tăng 0,4% lên 96.000 đồng nhờ lực đỡ từ khối ngoại.

Ở nhóm mid-cap, dù chịu áp lực chung nhưng mức giảm không quá khốc liệt như nhóm trụ. Các mã bất động sản, chứng khoán như DXG, DIG, SSI, VND chỉ giảm nhẹ dưới 1% hoặc giữ tham chiếu, cho thấy lực cung tại nhóm này đã vơi bớt sau các phiên điều chỉnh trước đó.

Theo giới phân tích, việc VN-Index thủng mốc 1.700 điểm sẽ kích hoạt tâm lý phòng thủ. Vùng hỗ trợ tiếp theo được kỳ vọng quanh mốc 1.680 điểm.