HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Kinh tế

Sức ép cổ phiếu lớn, VN-Index lại mất mốc 1.700 điểm

AI - V.Vinh

(NLĐO) - Sức ép từ nhóm VN30, đặc biệt là VJC, VPB và họ Vingroup đã khiến VN-Index đánh mất mốc hỗ trợ tâm lý quan trọng 1.700 điểm

Phiên giao dịch ngày 11-12 bắt đầu bằng nỗ lực neo giữ của nhiều nhóm ngành trong phiên sáng. Tuy nhiên, áp lực bán ngày càng mạnh xuất hiện vào phiên chiều, nhắm thẳng vào nhóm cổ phiếu vốn hóa lớn khiến chỉ số chính rơi tự do.

Kết thúc phiên giao dịch, VN-Index giảm 20,08 điểm (tương đương 1,17%), lùi sâu về mức 1.698,90 điểm. Đây là phiên giảm điểm mạnh thứ 3 liên tiếp trong tuần, xác nhận tín hiệu kỹ thuật kém khả quan khi mốc tâm lý quan trọng 1.700 điểm một lần nữa bị xuyên thủng.

Tác nhân chính khiến thị trường chao đảo hôm nay đến từ nhóm VN30, khi chỉ số đại diện nhóm này giảm tới 22,89 điểm.

Đáng chú ý nhất là đà rơi của cổ phiếu hàng không VJC (Vietjet Air). Mã này trở thành gánh nặng lớn nhất khi giảm sâu 4,4%, rơi về mức giá 188.000 đồng/cổ phiếu.

Bên cạnh đó, nhóm Vingroup, vốn là trụ đỡ trong các phiên trước, cũng đồng loạt quay đầu điều chỉnh, tạo hiệu ứng domino tiêu cực. Cụ thể, VIC giảm 1,9% về 146.000 đồng; VHM giảm 2,3% còn 101.100 đồng và VRE giảm 1,7%.

- Ảnh 1.

Sắc đỏ phủ kín bảng chứng khoán ngày 11-12

Nhóm ngân hàng cũng không nằm ngoài xu hướng giảm giá. VPB (VPBank) giảm mạnh 2,9% về giá 28.150 đồng, STB mất 1,9%, MBB giảm 1,2%, trong khi các "ông lớn" như VCB, CTG, TCB, BID đều chìm trong sắc đỏ với mức giảm quanh 1%.

Bức tranh dòng tiền cho thấy tâm lý chán chường của nhà đầu tư ngắn hạn. Tổng giá trị dòng tiền bán ra (chủ động giảm giá) lên tới hơn 10.008 tỉ đồng, gấp hơn 3 lần so với dòng tiền mua vào (3.024 tỉ đồng).

TIN LIÊN QUAN

Độ rộng thị trường nghiêng hẳn về bên bán với 192 mã giảm, so với 104 mã tăng và 75 mã đứng giá. Thanh khoản toàn sàn HoSE đạt hơn 16.244 tỉ đồng, tuy không quá bùng nổ nhưng việc thanh khoản tập trung ở chiều bán cho thấy bên cầm cổ phiếu đang mất kiên nhẫn.

Khối ngoại tiếp tục là điểm trừ khi duy trì đà bán ròng phiên thứ 5 liên tiếp. Cụ thể, họ bán ròng 488,52 tỉ đồng, tập trung xả mạnh VIC (-190 tỉ), STB (-158 tỉ), VHM (-105 tỉ). Ở chiều ngược lại, điểm sáng hiếm hoi là lực mua ròng mạnh mẽ vào FPT (+240 tỉ).

Giữa gam màu xám xịt của thị trường, cổ phiếu BMP (Nhựa Bình Minh) vụt sáng như một hiện tượng khi tăng kịch trần 7%, trắng bên bán, đạt thị giá 168.700 đồng. Ngoài ra, "anh cả" ngành công nghệ FPT cũng thể hiện sức mạnh nội tại tốt khi lội ngược dòng tăng 0,4% lên 96.000 đồng nhờ lực đỡ từ khối ngoại.

Ở nhóm mid-cap, dù chịu áp lực chung nhưng mức giảm không quá khốc liệt như nhóm trụ. Các mã bất động sản, chứng khoán như DXG, DIG, SSI, VND chỉ giảm nhẹ dưới 1% hoặc giữ tham chiếu, cho thấy lực cung tại nhóm này đã vơi bớt sau các phiên điều chỉnh trước đó.

Theo giới phân tích, việc VN-Index thủng mốc 1.700 điểm sẽ kích hoạt tâm lý phòng thủ. Vùng hỗ trợ tiếp theo được kỳ vọng quanh mốc 1.680 điểm.

Tin liên quan

Chứng khoán Việt Nam không có bong bóng, xác suất tăng điểm tháng 12 tới 75%

Chứng khoán Việt Nam không có bong bóng, xác suất tăng điểm tháng 12 tới 75%

(NLĐO)- Chứng khoán SSI nâng dự báo VN-Index năm 2026 lên 1.920 điểm và khẳng định chứng khoán Việt Nam không có bong bóng

Cuối năm, hàng loạt công ty trên sàn chứng khoán thay đổi nhân sự chủ chốt

(NLĐO) - Một số công ty niêm yết trên sàn chứng khoán thay đổi nhân sự chủ chốt, gồm chủ tịch, phó chủ tịch dịp cuối năm, tạo động lực cho năm mới.

Cổ phiếu VIC và phần còn lại của thị trường chứng khoán

(NLĐO) - Thị trường kết tuần ở trạng thái "xanh vỏ đỏ lòng" khi VN-Index tăng điểm nhờ sức bật mạnh mẽ của cổ phiếu VIC, trong khi phần còn lại đều suy yếu

bất động sản chứng khoán nhà đầu tư Vingroup ngành công nghệ cổ phiếu vnindex
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo