Net Zero

Sức hút từ bất động sản xanh

Bài và ảnh: SƠN NHUNG

Khách thuê bất động sản xanh sẵn sàng trả phí cao hơn 7%-15% để cải thiện hình ảnh thương hiệu, uy tín và khả năng huy động vốn

Các công trình đạt chứng nhận xanh cũng thường được tăng giá trị định giá thêm 5%-10% và tỉ lệ lấp đầy cao hơn 4%-6% so với các tòa nhà thông thường.

Dư địa còn rất lớn

Tại một hội thảo về bất động sản xanh mới đây, bà Lưu Thị Thanh Mẫu - Phó Chủ tịch Thường trực Hiệp hội Doanh nghiệp (DN) Xanh TP HCM, Tổng Giám đốc Phúc Khang Corporation - thông tin đến cuối năm 2024, cả nước mới có hơn 559 công trình xanh với tổng diện tích khoảng 13,6 triệu m² sàn. Điều này cho thấy thị trường bất động sản xanh còn dư địa phát triển rất lớn.

Theo ông Trey Archer, Giám đốc Phát triển Kinh doanh Global Real Estate Sustainability Benchmark (GRESB), các công trình đạt chứng nhận xanh thường được tăng giá trị định giá thêm 5%-10%, thu hút khách thuê sẵn sàng trả phí cao hơn 7%-15% bởi giúp DN cải thiện hình ảnh thương hiệu, uy tín và khả năng huy động vốn.

CBRE Việt Nam cũng ghi nhận các văn phòng được chứng nhận xanh thường có giá thuê cao hơn 6%-7% và tỉ lệ lấp đầy cao hơn 4%-6% so với tòa nhà thông thường. Ngay cả trong giai đoạn thị trường khó khăn, tòa nhà xanh vẫn duy trì hiệu quả cho thuê tốt nhờ chi phí vận hành thấp và tiết kiệm năng lượng, giúp mang lại trải nghiệm tốt cho người sử dụng. Đáng chú ý, có tới 80% khách thuê mới tại Hà Nội và TP HCM chọn tòa nhà xanh, phản ánh xu hướng của DN trong bối cảnh yêu cầu về yếu tố bền vững được đặt lên cao hơn.

Ông Lee Leong Seng, Giám đốc Bộ phận Phát triển bất động sản của Keppel Việt Nam, cho biết Keppel Việt Nam đã triển khai nhiều dự án nhà ở cao cấp theo hướng xanh, bền vững với chiến lược tích hợp ESG (Môi trường - Xã hội - Quản trị). Trong đó, nổi bật là các dự án Riviera Cove, The View, The Estella, Estella Heights, Empire City, Saigon Centre, Estella Place... "Chúng tôi hướng tới giảm 50% phát thải carbon phạm vi 1 và 2 vào năm 2030, đạt phát thải ròng bằng 0 vào năm 2050. Ngoài ra, sử dụng 50% điện năng từ năng lượng tái tạo vào năm 2025 và 100% vào năm 2030" - ông Lee thông tin.

Trong khi đó, Phúc Khang Corporation có định hướng không chỉ đơn thuần xây dựng các công trình đạt chứng nhận xanh mà chú trọng giáo dục xanh, bảo tồn văn hóa và chăm sóc sức khỏe cộng đồng. Dự án điển hình của Phúc Khang Corporation là Làng Sen Việt Nam đã được chứng nhận LOTUS và đăng ký WELL.

Sức hút từ bất động sản xanh - Ảnh 1.

Dự án The Estella của Keppel Việt Nam tại phường An Khánh, TP HCM đang tăng giá rất nhiều lần nhờ sức hút từ yếu tố xanh

Cần tiêu chuẩn xanh rõ ràng

Tuy nhiên, để phát triển thị trường bất động sản xanh, cần có tiêu chuẩn xanh rõ ràng làm cơ sở cho DN thực hiện.

Ông Douglas Snyder, Giám đốc Điều hành Hội đồng Công trình Xanh Việt Nam, góp ý cần xác định rõ thế nào là "xanh" - từ việc lắp đặt điện mặt trời, hệ thống xử lý nước... đến sử dụng vật liệu thân thiện môi trường. Đồng thời, phải bảo đảm minh bạch trong quản lý dòng tiền và chứng nhận xanh.

Bà Khushboo Goyal, Giám đốc Dịch vụ tư vấn quản trị DN của KPMG, cho rằng Việt Nam hiện vẫn chưa có đủ quy định và cơ chế để thúc đẩy các hoạt động phát triển bền vững. Dù khảo sát gần đây cho thấy 60%-75% người dùng sẵn sàng chi trả cao hơn 5%-10% cho công trình xanh song thị trường vẫn chưa phát triển như kỳ vọng.

Theo Khushboo Goyal, có 3 nguyên nhân chính dẫn đến tình trạng trên. Thứ nhất, thiếu khung pháp lý và cơ chế tài chính hỗ trợ. Từ tháng 8-2025, Việt Nam đã ban hành hệ thống phân loại tài chính xanh - bước tiến quan trọng cho các hoạt động ESG - nhưng thị trường vẫn đang ở giai đoạn đầu của sự phát triển. Trong khi đó, ESG tuy được xem là điều kiện thuận lợi để tiếp cận nguồn vốn vay song chưa có quy định bắt buộc và thiếu công cụ kiểm chứng cụ thể.

Thứ hai, là vấn đề dữ liệu và giám sát. Nếu không đo lường, thu thập được dữ liệu sẽ dẫn đến khoảng trống lớn trong minh bạch và đánh giá tác động của ESG trên thực tế. Thứ ba, thiếu hướng dẫn cụ thể liên quan việc cho vay xanh. Nhiều ngân hàng trong nước có "KPI cho vay xanh" nhưng không có cơ sở đối chiếu cụ thể để xác định DN sử dụng vốn đúng mục đích.

Trong khi đó, bà Nguyễn Lê Hằng, Giám đốc Đối ngoại và ESG của SLP VN, chỉ rõ việc thiếu nguồn chuyên gia và đơn vị tư vấn trong nước khiến DN phải hợp tác với các tổ chức tại châu Âu để đáp ứng các tiêu chuẩn quốc tế.

Về phía tổ chức tín dụng, bà Vũ Thu Giang, Trưởng Bộ phận Phát triển Bền vững Ngân hàng TMCP Phương Đông (OCB), cho rằng tiêu chí quan trọng cần đáp ứng để DN bất động sản xanh có thể vay vốn là năng lực tài chính và tuân thủ đầy đủ quy định của Việt Nam cũng như các tiêu chuẩn quốc tế. Ngân hàng cũng phải tuân thủ khung tham chiếu của các định chế toàn cầu, đồng thời áp dụng hệ thống phân loại xanh theo tiêu chuẩn ngành ngân hàng trong nước. Vì vậy, các khoản vay hoặc trái phiếu xanh đều được thẩm định chặt chẽ, bảo đảm mục đích và cơ chế sử dụng vốn rõ ràng.

"Báo cáo đánh giá tác động môi trường - xã hội và năng lực quản trị nội bộ của DN là yếu tố bắt buộc. Nếu DN sử dụng vốn sai mục đích hoặc đầu tư vào hoạt động gây hại môi trường thì sẽ bị xem xét rất kỹ" - bà Giang cho hay. 

ĐƠN VỊ ĐỒNG HÀNH

Sức hút từ bất động sản xanh - Ảnh 2.

 

    Thông báo