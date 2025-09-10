Ngày 10-9, Health Care Center (Công viên Phần mềm Quang Trung, TP HCM) tổ chức hội thảo "Ứng dụng AI trong y tế".

AI cá nhân hóa dữ liệu

Theo bà Lê Ngọc Nguyên, Tổng giám đốc Health Care Center, tại Việt Nam, 70% bệnh không lây nhiễm phát hiện muộn, chi phí điều trị cao gấp 5 lần so với phòng ngừa. Nếu đã phòng ngừa (từ thụ động sang chủ động), phát hiện sớm nguy cơ đột quỵ, tim mạch, tiểu đường… sẽ tiết kiệm chi phí, thời gian và nhân lực. Cá nhân hóa theo dữ liệu của từng bệnh nhân và phân luồng.

Các đại biểu tham dự hội thảo

AI có thu thập và xử lý dữ liệu lớn (hồ sơ bệnh án, hình ảnh, sinh trắc học), tự động hóa cảnh báo gửi đến mọi người, phân tích hành vi, xu hướng sức khỏe cá nhân, dự báo nguy cơ bệnh…

Sử dụng AI trong sàng lọc y tế dự phòng như tham gia robot hướng dẫn, đồng hồ sức khỏe, kết nối bác sĩ tại nhiều quốc gia… AI không thể thay thế bác sĩ nhưng giúp bác sĩ làm việc chính xác và sớm hơn.

AI tư vấn, chăm sóc khách hàng

Bà Nguyễn Thị Bích Ngọc, Chủ nhiệm Bộ môn chăm sóc sức khỏe làm đẹp Trường CĐ FPT Polytechnic, cho biết AI cá nhân hóa như quét nhận diện khi khách bước vào cửa hàng, phân tích sở thích, thói quen của khách để giới thiệu dịch vụ, sản phẩm phù hợp. AI chẩn đoán và đưa ra phát đồ điều trị cho da. AI Chat box đã tư vấn, chăm sóc khách hàng. Dù AI có thể tư vấn làm đẹp nhưng kỹ thuật viên giữ vai trò quan trọng trong việc tư vấn, làm đẹp chăm sóc cho khách hàng.

Tại hội thảo, ông Hồ Quang Hải, chuyên gia tai và thính học, cũng chỉ ra rằng AI sử dụng thuật toán để phân tích dữ liệu thính giác phức tạp, phát hiện sớm các rối loạn thính giác, giảm sai số chẩn đoán.

Ông Hồ Quang Hải, chuyên gia tai và thính học, tư vấn cho người bệnh

AI hỗ trợ đánh giá ngôn ngữ và nhận thức qua phân tích giọng nói và mô hình ngôn ngữ. Ứng dụng AI sàng lọc từ xa qua điện thoại và thiết bị đeo-kiểm tra ngay từ nhà. Thu thập và phân tích dữ liệu thính giác tự động. AI điều chỉnh bài tập phục hồi theo tiến trình riêng mỗi người, giúp tăng động lực hiệu quả điều trị. AI đang định hình lại lĩnh vực tính học từ chẩn đoán đến điều trị cá nhân hóa và mở rộng tiếp cận dịch vụ.