Trước đó, bệnh nhân được điều trị tại bệnh viện địa phương từ ngày 22 đến 29-8 vì tiêu phân đen lẫn máu đỏ bầm nhưng tình trạng bệnh vẫn diễn tiến nặng nên được chuyển đến Bệnh viện Đa khoa trung ương Cần Thơ với chẩn đoán sốc giảm thể tích - xuất huyết tiêu hóa trên mức độ nặng, nghĩ do loét dạ dày tá tràng.

2 clip kẹp cầm máu tá tràng cho bệnh nhân

Tình trạng lúc vào viện, bệnh nhân bứt rứt, da niêm nhợt nhạt, vã mồ hôi, tụt huyết áp, nhịp tim nhanh, suy hô hấp nặng…

Nhận định đây là một trường hợp cấp cứu rất nặng, nên BS CK1 Mai Thành Nghiệm - Phó Khoa Cấp cứu tổng hợp - đã thực hiện quy trình báo động đỏ nội viện. Bệnh nhân được hồi sức tích cực với thở máy, chống sốc giảm thể tích với dịch truyền, truyền khối hồng cầu lắng, chống toan, sử dụng thuốc ức chế bơm proton theo phác đồ xuất huyết tiêu hóa nặng và tiến hành nội soi cấp cứu tại giường khi tình trạng cho phép.

Bệnh nhân M. đang dần hồi phục

Sau đó, bệnh nhân được nội soi tiêu hóa cấp cứu tại giường. Kết quả cho thấy ngay gối D1 hành tá tràng có một ổ loét đường kính 2 cm, máu đang chảy thành dòng, kẹp 2 clip cầm máu và chích cầm máu bằng dung dịch HSE 3%... Sau chích, không còn chảy máu. Thời gian nội soi và can thiệp trong vòng 15 phút. Tình trạng bệnh nhân cải thiện dần, huyết áp ổn định, tình trạng hết toan chuyển hóa và được chuyển vào Khoa Hồi sức tích cực điều trị tiếp.

Chiều 30-8, bệnh nhân đã ngưng thở máy, tiếp xúc tốt, da niêm hồng, sinh tồn ổn định, hết tiêu phân đen, lượng huyết sắc tố Hb: 9g/dl.

Theo BS CK2 Bồ Kim Phương - Trưởng Khoa Tiêu hóa huyết học lâm sàng, Bệnh viện Đa khoa trung ương Cần Thơ - kẹp clip cầm máu qua nội soi là một trong những biện pháp cơ học thông dụng và hiệu quả, nhất là trong các trường hợp xuất huyết không do vỡ thực quản. Kẹp clip cầm máu có hiệu quả trong các trường hợp cháy máu đang hoạt động, các tổn thương mạch máu lộ. Tác dụng cầm máu bằng cách kẹp trực tiếp vào mạch máu đang chảy máu mang lại hiệu quả cầm máu cao (như trường hợp tổn thương loét tá tràng đang tia thành máu ở bệnh nhân này).

Xuất huyết tiêu hóa do loét dạ dày tá tràng là một trong những bệnh cấp cứu thường gặp, phương pháp kẹp clip cầm máu qua nội soi được xem là hiệu quả và an toàn cho bệnh nhân xuất huyết tiêu hóa do loét dạ dày tá tràng. Đây được xem là phương pháp xâm lấn tối thiểu nhưng mang lại hiệu quả tối ưu trong điều trị cấp cứu cho bệnh nhân xuất huyết tiêu hóa do loét dạ dày tá tràng.