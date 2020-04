Bệnh viện Việt Đức ngày 27-4 cho biết cho biết các bác sĩ tại Trung tâm Tim mạch - Lồng ngực, Bệnh viện Việt Đức đã phẫu thuật thành công thay quai động mạch chủ bằng động mạch bảo quản tại Ngân hàng mô của bệnh viện cho một bệnh nhi 8 tuổi. Bé trai này có tiền sử sinh non và nhẹ cân, nhưng chưa phát hiện tiền sử tim mạch. Cách đây 2 tháng, cháu có biểu hiện sốt thất thường từng đợt, da xanh, ăn kém và gầy nhiều. Bác sĩ phát hiện cháu bị thiểu sản quai động mạch chủ và hở van hai lá nhiều do nhiễm trùng máu, bệnh nhi đã được điều trị chống nhiễm trùng. Do ca bệnh phức tạp nên bệnh nhi được chuyển đến Bệnh viện Việt Đức điều trị.

Chụp cắt lớp vi tính 256 dãy - tim và động mạch chủ trước mổ - Ảnh: BVCC

Sau nhiều lần hội chẩn, đánh giá tình trạng bệnh, PGS-TS Nguyễn Hữu Ước, Giám đốc trung tâm Tim mạch - Lồng ngực, Bệnh viện Việt Đức, xác định đây là một ca bệnh rất khó và hiếm gặp. Bệnh nhi bị hở van hai lá nhiều do viêm nội tâm mạc nhiễm khuẩn, giả phồng động mạch chủ lên và quai động mạch chủ, thiểu sản quai động mạch chủ bẩm sinh. Điều này đặt ra rất nhiều vấn đề khó khăn trong điều trị như: Phải dùng kháng sinh liều cao, kéo dài hàng tháng, phẫu thuật thay đoạn quai động mạch chủ bị dị dạng nhiều nơi, sửa hoặc thay van hai lá... Tuy nhiên, nếu dùng kỹ thuật và mạch máu nhân tạo thông thường thì khả năng thất bại rất cao.

Các bác sĩ đã tìm kiếm đoạn động mạch từ người hiến chết não phù hợp và quyết định phẫu thuật cho bệnh nhân. Ca mổ kéo dài hơn 6 tiếng. Bệnh nhi được thay van hai lá và thay thế quai động mạch chủ bằng đoạn động mạch được bảo quản từ ngân hàng mô. Ca mổ thành công ngoài sức mong đợi.

Sau mổ, bệnh nhi được chuyển đến phòng hồi sức tim mạch để chăm sóc tiếp và được rút nội khí quản sau 2 ngày. Sau 3 tuần điều trị, bệnh nhi được xuất viện. Hiện bệnh nhi có thể sinh hoạt bình thường.