Hơn 151.000 người tiêm vắc-xin Trung Quốc, không ai gặp phản ứng nặng

Đến ngày 18-10, 151.886 người dân ở Quảng Nam đã được tiêm vắc-xin VeroCell của Sinopharm (Trung Quốc) và chưa ghi nhận phản ứng nặng sau tiêm. So với số liều vắc-xin được nhận đợt 11, 5 huyện tiêm nhanh nhất là Đông Giang (101,5%), Núi Thành (96,3%), Nông Sơn (88,4%), Nam Giang (84,5%), Phước Sơn (83,8%). 5 huyện tiêm chậm nhất là Tây Giang, Tam Kỳ (22,2%), Hội An (25,1%) Thăng Bình (35,9%) và Nam Trà My (42,6%). Toàn tỉnh đang triển khai tiêm đợt 11 - lần 1, vắc xin VeroCell của Sinopharm - Trung Quốc với 250.000 liều, dự kiến hoàn thành vào ngày 20-10.

Quảng Nam có 1.068.985 người có nhu cầu tiêm vắc-xin. Địa phương này đã nhận 666.550 liều vắc-xin (64,5% so với quyết định), đã tiêm 589.939 mũi. Có 519.033 người được tiêm (48,5% số người cần tiêm), trong đó 70.906 người đã tiêm đủ 2 mũi.