Theo bản tin lúc 3 giờ 30 phút sáng 17-10, trong vòng 24 giờ (từ 1 giờ ngày 16 tới 1 giờ ngày 17-10), tại các địa phương trong tỉnh Quảng Nam có mưa to đến rất to. Tổng lượng mưa vùng đồng bằng phổ biến từ 80 – 110 mm; vùng núi phổ biến 120 – 200 mm, có nơi cao hơn như huyện Bắc Trà My 214 mm.



Dự báo mưa to kéo dài đến chiều 18 và giảm dần về cường độ, tổng lượng mưa phổ biến 100 – 250 mm, có nơi trên 300 mm.

Theo ghi nhận của chúng tôi, mưa to khiến một số khu vực thấp trũng ở tỉnh Quảng Nam bị ngập lụt, gây chia cắt giao thông. Trong sáng 17-10, nước lớn tại ngầm sông Trường khiến tuyến đường lên huyện Nam Trà My và 6 xã vùng cao của huyện Bắc Trà My bị chia cắt hoàn toàn.

Tại huyện Nam Trà My, một số tuyến đường đi các xã bị sạt lở gây chia cắt giao thông, địa phương đã di dời 147/605 khẩu hộ có nguy cơ sạt lở đến nơi an toàn.

Một số điểm tại Nam Trà My bị sạt lở

Mưa to ở khu vực vùng núi, lượng nước đổ về các hồ thủy điện ở thượng nguồn Quảng Nam rất lớn, nhiều thủy điện đang xả lũ xuống hạ du.

Theo số liệu thống kê lúc 10 giờ sáng 17-10, lưu lượng nước về hồ thủy điện Đăk Mi 4 (huyện Phước Sơn) lên đến hơn 4.512 m3/giây. Thủy điện này đang xả lũ với lưu lượng hơn 2.907 m3/giây, tăng cao so với lúc 8 giờ (1.248 m3/giây).

Cũng vào lúc 10 giờ, lưu lượng nước về hồ thủy điện Sông Bung 4 (huyện Nam Giang) ở mức 2.172. m3/giây, thủy điện này xả lũ qua tràn với lưu lượng 1.005 m3/giây (cao hơn thời điểm lúc 8 giờ là 985 m3/giây).

Lưu lượng nước về hồ thủy điện A Vương (huyện Đông Giang và Tây Giang) hơn 2.001 m3/giây, thủy điện này xả điều tiết qua tràn với lưu lượng hơn 655 m3/giây (lúc 8 giờ ở mức 431 m3/giây). Lưu lượng nước đổ về hồ thủy điện Sông Tranh 2 (huyện Bắc Trà My) lúc 9 giờ lên đến 4.578 m3/giây, tăng rất cao so với thời điểm lúc 8 giờ (2.781 m3/giây). Hiện tại, hồ Sông Tranh 2 chưa đầy nước nên không xả lũ.

Thủy điện Đăk Mi 4 đang xả lũ với lưu lượng lớn

Theo thống kê lúc 10 giờ, lưu lượng nước đang đổ về sông Vu Gia (từ các thủy điện Đăk Mi 4, Sông Bung 4, A Vương) lên đến 4.807 m3/giây; lưu lượng nước về sông Thu Bồn (từ thủy điện Sông Tranh 2) ở mức 115 m3/giây. Với lượng nước đổ về sông Vu Gia lớn như vậy, các vùng thấp trũng ở huyện Nam Giang, Đông Giang, Duy Xuyên, Đại Lộc dự báo sẽ có khả năng bị ngập.

Ông Nguyễn Thế Hùng, Phó Chủ tịch UBND TP Hội An, cho biết mực nước lúc 7 giờ sáng 17-10 tại Hội An là 1,11 m, trên báo động I - 0,11 m.

Từ tối 16 đến sáng nay, gió chướng ngang thổi rất mạnh, trên khu vực thượng nguồn mưa lớn, dù thuỷ điện mực nước hồ còn thấp nhưng có thể có lũ tại Hội An do hôm nay tiếp tục mưa rất to trên lưu vực Thu Bồn. Do đó, những người ở khu vực thấp lụt cần lưu ý theo dõi để chủ động phòng tránh.

Thừa Thiên - Huế: Hồ chứa điều tiết lũ do mưa to, nước biển dâng cao



Theo Đài khí tượng thủy văn tỉnh Thừa Thiên – Huế, mưa lớn trong những ngày qua khiến mực nước trên các sông ở địa phương này đang lên. Cụ thể, mực nước lúc 10 giờ ngày 17-10 trên sông Hương tại Kim Long đạt 1,25m, trên báo động 1 là 0,25m. Đặc biệt, trên sông Bồ tại Phú Ốc hiện đã đạt 2,92m, dưới báo động 2 là 0,08m; tăng cao 0,83m so với lúc 1 giờ sáng cùng ngày.

Quốc lộ 1A đoạn qua xã Lộc Trì, huyện Phú Lộc bị ngập, người đi xe gắn máy phải dắt bộ

Từ 8 giờ cùng ngày, hồ chứa thủy điện Hương Điền nằm ở thượng nguồn sông Bồ đã thực hiện lệnh vận hành điều tiết qua tràn và tuabin với lưu lượng tăng dần, tránh đột biến khoảng từ 800-1000m3/s; đồng thời điều chỉnh vận hành thủy điện theo tình hình tùy theo tình hình lưu lượng thực tế đến hồ.



Phương tiện đi lại khó khăn

Nước ngập khoảng 20 cm tại Quốc lộ 1 qua xã Lộc Trì, huyện Phú Lộc

Lệnh vận hành này căn cứ mực nước hồ Hương Điền lúc 6 giờ ngày ở mức +54,73m, lưu lượng đến hồ 1.971m3/s, lưu lượng điều tiết về hạ du 473m3/s; mực nước trên sông Bồ tại trạm Phú Ốc ở mức +2,49m.

Được biết, trong 24 giờ qua, lưu vực hồ Hương Điền có mưa rất to, lượng mưa đo được ở các trạm dao động từ 200-250mm, dự báo tiếp tục có mưa to đến rất to. Hồ thủy lợi Tả Trạch (thượng nguồn sông Hương) cũng được lệnh điều tiết nước qua tràn và tuabin từ 300-400 m3/s, kể từ 15 giờ chiều nay.

Khu vực thấp trũng xã Quảng Phú (Quảng Điền) nằm hạ nguồn sông Bồ đã bị ngập

Mưa to kèm thủy điện điều tiết lũ khiến cho một số khu vực thấp trũng huyện Quảng Điền, nằm ở hạ nguồn sông Bồ bị ngập, người dân di chuyển bằng thuyền.

Còn tại TP Huế, một số các tuyến đường khu vực Nam sông Hương bộ như Phan Anh, Nguyễn Hữu Cảnh, Quốc Lộ 49B đoạn quan xã Hương Phong ngập bình quân 0,2-0,3m. Quốc lộ 1 A đoạn qua xã Lộc Trì (Phú Lộc) bị ngập cục bô 0,15m, hiện xe vẫn lưu thông bình thường.

Người dân đi lại bằng ghe

Sông Ô Lâu lúc 10 giờ mực nước đạt 2,4 m nên tại huyện Phong Điền nhiều tuyến đường bị ngập, trong đó Quốc lộ 49B, TL4, TL11B, TL6; hệ thống đường liên thôn bị ngập một số đoạn với mức ngập từ 0,2 – 0,3m, thuộc địa bàn các xã Phong Hòa, Phong Bình, Điền Hương, Điền Môn, Phong An, Phong Xuân, Phong Mỹ, Phong Sơn, Phong Chương và thị trấn Phong Điền.

Nước biển dâng cao, tràn lên các tuyến đường trên bãi cát ở xã Phú Thuận, huyện Phú Vang sáng 17-10

Còn ở huyện miền núi A Lưới, mưa lớn nước chảy gây xói lở sập cột điện trung thế 134 tại xã Lâm Đớt làm mất điện tại Trạm biến áp Ngã ba Lâm Đớt - Đông Sơn; đường Hồ Chí Minh bị ngập úng cục bộ một số điểm.

Quốc lộ 1 đoạn qua xã Lộc Trì, huyện Phú Lộc bị ngập khoảng 20cm

Mưa lũ cũng làm sạt lở 1,5 km bờ sông Bồ đoạn qua phường Hương Vân, Hương Xuân, thuộc thị xã Hương Trà; 200 m bờ sông Hương đoạn qua phường Hương Hồ, TP Huế. Đài Khí tượng thủy văn tỉnh Thừa Thiên – Huế cho biết không khí lạnh gây gió mạnh cấp 7-9, đề nghị người dân hạn chế ra đường; cảnh báo nguy cơ cao xảy ra lũ quét, sạt lở đất ở vùng đồi núi, nhất là ở các huyện A Lưới, Phú Lộc, Phong Điền, Nam Đông.