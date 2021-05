Trung tâm Kiểm soát bệnh tật (CDC) Hà Nội cho biết vừa phát hiện thêm 3 trường hợp dương tính SARS-CoV-2 mới, đều liên quan tới ổ dịch Bệnh viện K cơ sở Tân Triều (huyện Thanh Trì, Hà Nội) và đã được cách ly tập trung.

Lực lượng y tế liên tục ghi nhận thêm các ca bệnh liên quan đến ổ dịch Bệnh viện K cơ sở Tân Triều - Ảnh: Ngô Nhung

Trường hợp thứ nhất là bệnh nhân L.V.H. (nam, SN 1946, địa chỉ tại thị trấn Hà Trung, huyện Hà Trung, tỉnh Thanh Hóa). Ông H. là F1 của ca bệnh 3411. Ông là bệnh nhân điều trị tại Khoa Ngoại gan-mật-tụy (Bệnh viện K cơ sở Tân Triều) từ ngày 5-5 đến 7-5. Đến sáng 8-5, ông được chuyển đi cách ly tập trung tại Khu cách ly Thành An (huyện Thanh Trì, Hà Nội). Tại đây, ngày 10-5, ông ở cùng phòng với ca bệnh 3411, xét nghiệm lần 1 do CDC Hà Nội thực hiện cho kết quả ông H. âm tính với SARS-CoV-2. Đến ngày 12-5, ông H. sốt 38,5 độ C kèm ho nhiều. Ông được xét nghiệm lần 2 ngày 12-5 và kết quả dương tính với SARS-CoV-2 ngày 13-5.

Trường hợp dương tính thứ 2 là bệnh nhân V.T.Đ. (nam, SN 1972, địa chỉ ở huyện Quỳnh Phụ, tỉnh Thái Bình). Ông Đ. là người nhà chăm bệnh tại Khoa Nội 2 (phòng 778), Bệnh viện K cơ sở Tân Triều. Ngày 6-5, ông Đ. đưa người nhà đến điều trị định kỳ. Ngày 7-5, ông được làm xét nghiệm sàng lọc SARS-CoV-2 cho kết quả âm tính. Sau đó, ông được chuyển vào khu cách ly Trường Cao đẳng Nghề Tây Mỗ, quận Nam Từ Liêm. Ngày 13-5, ông được Trung tâm Y tế quận Nam Từ Liêm lấy mẫu lần 2 và cho kết quả dương tính với SARS-CoV-2.

Trường hợp thứ 3 là bệnh nhân B.T.N. (nữ, SN 1962, địa chỉ ở huyện Tiên Lữ, tỉnh Hưng Yên). Bà N. là người nhà chăm bệnh tại Khoa Nội 2 (phòng 786). Ngày 5-5, bà N. đưa người nhà đến điều trị định kỳ. Hai ngày sau, bà được làm xét nghiệm sàng lọc âm tính. Bà được chuyển vào khu cách ly Trường Cao đẳng Nghề Tây Mỗ (quận Nam Từ Liêm). Ngày 13-5, bà được Trung tâm Y tế quận Nam Từ Liêm lấy mẫu lần 2 do có triệu chứng và kết quả dương tính với SARS-CoV-2.

Hiện lực lượng chức năng đang tiếp tục rà soát, điều tra truy vết kỹ các trường hợp F1, F2 và tiếp tục rà soát để không bỏ sót ca bệnh.