Công trình của Đại học Oxford (Anh) dựa trên 418.000 người châu Âu cho thấy một mối liên hệ bất ngờ giữa thực phẩm và đột quỵ. Có thứ sẽ ảnh hưởng đến dạng đột quỵ do thiếu máu cục bộ, có thứ lại tác động chỉ riêng nguy cơ đột quỵ do xuất huyết não.



Mỗi loại thực phẩm có thể tốt hoặc xấu đối với nguy cơ từng dạng đột quỵ - ảnh minh họa từ internet

Ví dụ, bạn sẽ giảm nguy cơ đột quỵ do thiếu máu cục bộ nếu ghiền ăn trái cây, rau, ngũ cốc giàu chất xơ, sữa, phô mai, sữa chua. Tuy nhiên, những thứ này không giúp bạn giảm nguy cơ đột quỵ do xuất huyết não. Ngược lại, nếu bạn quá ghiền ăn trứng, hãy coi chừng khả năng đột quỵ do xuất huyết não; nhưng cho dù bạn ăn bao nhiêu trứng thì nó cũng không làm tăng hay giảm nguy cơ đột quỵ do thiếu máu cục bộ.

Đột quỵ do thiếu máu cục bộ, vốn chiếm 85% các ca đột quỵ, xảy ra khi cục máu đông ở khu vực não, hoặc một cục máu đông được hình thành ở nơi khác trong cơ thể vô tình đi lạc tới não, làm chặn động mạch cung cấp máu cho não. Đột quỵ do xuất huyết nào chiếm chỉ 15% nhưng được coi là nguy hiểm hơn, là hiện tượng chảy máu trong não làm hỏng các tế bào lân cận.

Theo tác giả chính tiến sĩ Tammy Tong, thứ quan trọng nhất trong phát hiện này chính là mối liên hệ giữa thực phẩm nhiều chất xơ với việc giảm nguy cơ đột quỵ do thiếu máu cục bộ - loại phổ biến nhất.

Cứ thêm 10 g chất xơ bổ sung mỗi ngày, nguy cơ sẽ giảm tới 23%. Để dễ hình dung, các tác giả ví dụ: 2 lát bánh mì ngũ cốc nguyên hạt dày cung cấp 6,6 g chất xơ, một chén bông cải xanh cung cấp khoảng 3 g, trong khi một quả táo nguyên (không bị gọt vỏ) cung cấp khoảng 1,2 g chất xơ. Hiệp hội Tim mạch Châu Âu (ESC) khuyên mọi người tiêu thụ khoảng 30-45g chất xơ/ngày.

Chỉ riêng trái cây và rau quả cũng đủ làm nên điều kỳ diệu: bạn sẻ giảm khoảng 13% nguy cơ đột quỵ do thiếu máu cục bộ chỉ với một phần rau/trái cây chừng 200 g.

Với món trứng, đó là thứ đáng cảnh báo. Các tình nguyện viên trong nghiên cứu có mức tiêu thụ trứng trung bình dưới 20 g/ngày. Nếu ai đó ăn thêm 20 g, nguy cơ đột quỵ do xuất huyết não có thể tăng thêm 25%.

Nhóm nghiên cứu cho rằng các tác động có lợi hay có hại của các thực phẩm nêu trên chủ yếu liên quan bởi tác động lên huyết áp và cholesterol.

Nghiên cứu vừa công bố trên tạp chí khoa học European Heart Journal.