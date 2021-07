Chiều 30-7, Bệnh viện Bệnh nhiệt đới Trung ương công bố khỏi bệnh đối với trường hợp bệnh nhân Covid-19 từng trong tình trạng rất nặng, diễn biến xấu liên tục tưởng như không qua khỏi.

Bệnh nhân là H.T.K. (64 tuổi, quê ở TP Vinh, Nghệ An) vào viện ngày 7-7, có bệnh lý nền tăng huyết áp, đái tháo đường, thoát vị đĩa đệm. Ngày 26-6, bệnh nhân có biểu hiện ho sốt và được xét nghiệm dương tính với SARS-CoV-2. Bệnh nhân được điều trị tuyến cơ sở nhưng bệnh nặng hơn, khó thở tăng dần, được chuyển đến Khoa Cấp cứu, Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương.

Bệnh nhân Covid-19 nặng đã được chữa khỏi, tiếp tục theo dõi sức khỏe ở tuyến dưới- Ảnh: Đặng Thanh

Tại đây, bệnh nhân được các bác sĩ chỉ định thở oxy lưu lượng cao qua máy HFNC, nhưng không đáp ứng, bệnh nhân được can thiệp ống nội khí quản, thở máy xâm nhập và chuyển đến khoa Hồi sức tích cực (ICU) ngày 8-7. Lúc này, bệnh nhân trong tình trạng duy trì thuốc an thần, thở máy qua NKQ, phổi giảm thông khí cả 2 bên, thể trạng béo phì, đường máu cao, sốt cao, tình trạng nhiễm trùng rõ với số lượng bạch cầu suy giảm, rối loạn tăng đông máu, giảm tiểu cầu. Bệnh nhân được chẩn đoán viêm phổi nặng ARDS do SARS-CoV-2 trên nền tăng huyết áp, đái tháo đường, thoát vị đĩa đệm.

Ngay sau khi nhập khoa, bệnh nhân được đánh giá tổng thể, thở máy tối ưu trong ARDS, chăm sóc hô hấp tích cực. Sau 2 lần lọc máu hấp thụ độc tố Cytokinse bệnh nhân chưa có nhiều tiến triển. Bệnh nhân tiếp tục được điều trị tích cực.

Đến ngày 15-7, sau 8 ngày thở máy, bệnh nhân tỉnh, tiếp xúc được, cơ lực khá hơn, các bác sĩ tập cho bệnh nhân cai máy thở, rút ống nội khí quản, chuyển thở oxy kính, tiếp tục chăm sóc hô hấp, giải phóng ứ đọng, giúp phục hồi chức năng phổi.

Ngày 16-7, qua thăm khám và siêu âm, bác sĩ phát hiện bệnh nhân có dịch ổ bụng, siêu âm có hình ảnh xơ gan, xét nghiệm viêm gan B HBsAg dương tính, giảm tiểu cầu; bệnh nhân được sử dụng thuốc kháng virus viêm gan B và tầm soát căn nguyên gây giảm tiểu cầu.

Chiều ngày 17-7, bệnh nhân đột ngột khó thở, huyết áp tụt... và được chẩn đoán theo dõi nhồi máu phổi cấp. Đến ngày 30-7, sau 8 ngày thở máy, 24 ngày chăm sóc tích cực, bệnh nhân đã tự thở tốt, thể trạng khá hơn, sức khỏe ổn định, bệnh nhân đã qua giai đoạn nguy kịch, xét nghiệm SARS-CoV-2 âm tính 3 lần liên tiếp. Bệnh nhân được chuyển tuyến cơ sở để theo dõi và điều trị bệnh lý nền.

Bác sĩ Đặng Văn Dương, Khoa Hồi sức tích cực, Bệnh viện Bệnh nhiệt đới Trung ương, cho biết: Bệnh nhân này là ca bệnh tuổi cao, có nhiều bệnh lý nền, suy giảm miễn dịch do sử dụng Corticoid kéo dài và tổn thương phổi nhiều, thường xuyên giảm thông khí 2 bên phổi. Vì vậy mặc dù bệnh nhân đã thoát nguy kịch do Covid-19 nhưng vẫn cần phải theo dõi điều trị sát sao các bệnh lý nền. Đây là ca bệnh Covid-19 nặng, nguy kịch thứ 35 được điều trị tại Khoa đã hồi phục, được xuất viện.

Hiện Khoa Hồi sức tích cực vẫn còn 26 bệnh nhân nặng và nguy kịch đang điều trị; trong đó có 22 ca thở máy, 4 ca phải chạy ECMO (hệ thống tim phổi nhân tạo).