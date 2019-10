Ngày 15-10, Sở Y tế TP HCM cho biết tình hình khám, chữa bệnh của các bệnh viện và các cơ sở y tế trên địa bàn trong 9 tháng đầu năm có sự biến động so với nhiều năm trước đây. Phân tích số liệu khám, chữa bệnh 9 tháng qua cho thấy số lượt khám ngoại trú tiếp tục tăng nhưng số lượt điều trị nội trú bắt đầu giảm; số lượt khám tại các trạm y tế có dấu hiệu tăng trở lại và phòng khám đa khoa (PKĐK) tăng cao.



Người bệnh tại Khoa Cấp cứu Bệnh viện Nhân dân 115 TP HCM

Cụ thể, với hơn 36 triệu lượt khám ngoại trú tại các bệnh viện (BV) và các cơ sở y tế trên địa bàn trong 9 tháng cho thấy số lượt khám có xu hướng tăng qua các năm (cùng kỳ năm 2018 là hơn 32 triệu lượt) vẫn chưa có điểm dừng.

Tuy nhiên, số lượt điều trị nội trú lần đầu tiên có dấu hiệu giảm nhẹ so với cùng kỳ (hơn 1,88 triệu lượt so với hơn 1,90 triệu trong năm 2018). Ngành y tế TP nhận định nếu không có biến động về tình hình khám, chữa bệnh, dự báo cả năm 2019 số lượt khám ngoại trú sẽ tiếp tục tăng nhưng số điều trị nội trú sẽ không tăng hoặc giảm nhẹ so với năm 2018.



Tổng số lượt khám tăng 13,6%, trong đó các BV bộ/ngành trên địa bàn tăng 10%, BV TP tăng 7,1%, BV quận/huyện tăng 7,7%, BV tư giảm nhẹ nhưng PKĐK tăng đáng kể (tăng 90%), trạm y tế và phòng khám của trung tâm y tế quận/huyện tăng (24%).

Tổng số lượt điều trị nội trú giảm 1,3%; trong đó các BV bộ/ngành giảm 21,1% nhưng các BV TP tăng 2,8%, BV quận/huyện tăng 11,9% và BV tư nhân tăng 1,8%. Ước tính tỉ lệ nhập viện chung của toàn TP là 4,8% (cùng kỳ: 5,3%).