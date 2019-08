PGS-TS Đào Xuân Cơ, Trưởng khoa Hồi sức tích cực, Bệnh viện Bạch Mai, cho biết trưa 31-7, bệnh viện đã nhận được thông tin một số bệnh nhân đang chạy thận tại Bệnh viên Đa khoa Nghệ An có biểu hiện bất thường. Ngay sau đó, Bệnh viện Bạch Mai tổ chức ngay 1 kíp lên đường hỗ trợ Bệnh viện Hữu nghị đa khoa Nghệ An, đồng thời sẵn sàng để cấp cứu bệnh nhân có nhu cầu chuyển ra Bệnh viện Bạch Mai điều trị.



2 bệnh nhân vụ chạy thận ở Nghệ An được điều trị tại BV Bạch Mai đã qua cơn nguy kịch

"Ngay trong ngày đã có 2/3 bệnh nhân nặng được chuyển ra Bệnh viện Bạch Mai trong tình trạng sốc nặng, toan chuyển hóa, suy đa tạng. Trước đó, các bệnh nhân sốt rét run, tụt huyết áp, các bác sĩ tại Nghệ An đã điều trị ban đầu như một sốc nhiễm khuẩn" - PGS Cơ thông tin.

Tại Bệnh viện Bạch Mai, bệnh nhân được bù dịch, cung cấp oxy, dùng kháng sinh phổ rộng. Sau 2 ngày điều trị, đánh giá tình trạng bệnh nhân sáng nay đang diễn biến theo chiều hướng tốt hơn, bệnh nhân thoát sốc, các chỉ số sức khỏe đều diễn biến thuận lợi. Hiện bệnh nhân chỉ còn sốt nhẹ 37,5 độ C, không còn rét run nữa. Trong khi đó, một bệnh nhân nặng còn lại được điều trị tại Nghệ An hiện diễn biến sức khoẻ đang tốt dần.

TS Nguyễn Hữu Dũng, Trưởng Khoa Thận nhân tạo, Bệnh viện Bạch Mai đánh giá, quy trình xử lý cấp cứu đối với bệnh nhân tại Bệnh viện Hữu nghị đa khoa Nghệ An là đúng quy trình. Hiện cơ quan chức năng đã lấy mẫu nước chạy thận tại Bệnh viện gửi xét nghiệm tại Viện Sức khỏe môi trường (Hà Nội). Kết quả sẽ có trong thời gian tới. "Với 2 bệnh nhân được chuyển về Hà Nội, chẩn đoán ban đầu là nhiễm khuẩn huyết và đã tìm ra vi khuẩn gây bệnh. Biến chứng trong thận nhân tạo có nguyên nhân liên quan nhiều yếu tố nên rất khó kiểm tra để xác định ngay lập tức. Bệnh viện Hữu nghị đa khoa tỉnh Nghệ An đã làm đúng quy trình về xét nghiệm và sục rửa đường ống. Vấn đề quan trọng nhất hiện nay là cứu chữa bệnh nhân"- bác sĩ Dũng nói.

Cũng theo bác sĩ Dũng, sau sự cố chạy thận nhân tạo ở Bệnh viện đa khoa tỉnh Hoà Bình, ngành y tế đã yêu cầu rà soát toàn bộ quy trình chạy thận nhân tạo. "Với sự cố vừa xảy ra tại Nghệ An, hiện chúng tôi đang tiếp tục tìm nguyên nhân"- ông cho biết.

Trước đó, như Báo Người Lao Động đã đưa tin, vào ngày 30-7, trong lúc chạy thận tại Bệnh viện Hữu nghị đa khoa Nghệ An, 6 bệnh nhân có biểu hiện bất thường nghi sốc. Do bị nặng, bệnh nhân Hồ Thị Lộc (SN 1990, trú tại xã Hưng Tây, huyện Hưng Nguyên, Nghệ An) và Nguyễn Thị Hồng (SN 1986, trú xã Nam Lĩnh, huyện Nam Đàn, Nghệ An) đã được bệnh viện chuyển ra Hà Nội điều trị, bệnh nhân Đặng Thị Trường (SN 1957, trú tại Quỳnh Giang, Quỳnh Lưu, Nghệ An) đang được điều trị tại Bệnh viện Hữu nghị Đa khoa Nghệ An, 3 bệnh nhân khác bị nhẹ hơn đã xuất viện.

Ngay sau khi sự cố xảy ra, 132 bệnh nhân khác đang điều trị tại Bệnh viện Hữu nghị đa khoa Nghệ An đã được chuyển tới các bệnh viện khác điều trị. 2/3 bệnh nhân nặng được chuyển đến Bệnh viện Bạch Mai (Hà Nội) cứu chữa.