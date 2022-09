Theo báo cáo dịch tễ mà Báo Người Lao Động vừa nhận được từ Tổ chức Y tế thế giới (WHO), khu vực có số ca Covid-19 nhiều nhất trong số 6 khu vực của WHO tuần qua là Tây Thái Bình Dương, cũng là khu vực có Việt Nam: Dù đã giảm 10% so với tuần trước nhưng số ca vẫn lên tới gần 2,15 triệu ca.

Theo sau là châu Âu với hơn 1 triệu ca, châu Mỹ với hơn 821.000 ca, các khu vực còn lại số ca đều dưới 100.000.

Tổng Giám đốc WHO cho rằng vẫn còn nhiều điều cần hành động với đại dịch Covid-19 vì cho đến thời điểm hiện tại, vẫn có 1 người chết vì căn bệnh này mỗi 44 giây - Ảnh: WHO

Số ca tử vong giảm sâu ở châu Âu (giảm 22%), Đông Nam Á (giảm 24%) và Đông Địa Trung Hải (giảm 12%). Số ca tử vong ở châu Phi tăng 14% so với tuần trước nhưng do đây là châu lục có số ca mắc lẫn tử vong rất thấp nên thật ra con số không đáng ngại - chỉ 50 ca.

Số ca tử vong chủ yếu nằm ở châu Mỹ (5.645 ca, tăng 6%), Tây Thái Bình Dương (3.707 ca, tăng 5%) và châu Âu (3.355 ca). Trong đó đáng chú ý nhất là Nhật Bản và Hàn Quốc, dù không trải qua mùa đông như các nước Nam Bán cầu, nhưng số ca mắc lẫn tử vong đều rất cao dù 2 quốc gia này từng tự tin về chiến lược chống Covid-19 của mình.

Xét về tỉ lệ, Nhật Bản là nơi bệnh nhân Covid-19 có tỉ lệ tử vong cao nhất thế giới - 1,6 ca trên 100.000 dân. Ở hầu hết các quốc gia khác, bao gồm Việt Nam, tỉ lệ tử vong do Covid-19 ở làn sóng Omicron này chỉ là dưới 0,5 ca/100.000 dân, thể hiện bằng màu xanh lá cây nhạt trên bản đồ tử vong của WHO. Hàn Quốc có tỉ lệ tử vong là 1 ca/100.000 dân.

Nhật Bản cũng vẫn chiếm giữ số ca cao nhất thế giới tuần thứ 5 liên tiếp - 1,165 triệu ca, với 2.059 ca tử vong chỉ trong 1 tuần qua. Số ca tử vong ở nước này đã vọt lên trên 300 ca/ngày kể từ giữa tuần trước với "ngày chết chóc" nhất là 347 ca/ngày, nhưng sau đó có giảm nhẹ dần, theo The Asahi Shimbun.

Theo Kyodo, từ giữa tháng 8, các chuyên gia Nhật đã chỉ ra các nguyên nhân có thể chịu trách nhiệm cho tỉ lệ tử vong cao ở nước này - là quốc gia trước đó đã tự tin về độ bao phủ vắc-xin và sức khỏe người dân tốt.

Điều đó bao gồm sự thiếu tập trung trong việc chăm sóc đối tượng nguy cơ do nhân viên y tế quá tải vì số ca quá nhiều kèm theo những công việc hành chính không cần thiết, ví dụ như lập hồ sơ chi tiết toàn bộ các ca dương tính bất kể nguy cơ cao thấp. Một số người mắc Covid-19 khi mũi tiêm Covid-19 cuối cùng đã quá xa.

Hiện chính phủ Nhật đang nỗ lực tập trung hơn cho nhóm bệnh nhân trên 65 tuổi, giảm bớt thủ tục không cần thiết với nhóm bệnh nhân trẻ, khỏe. Các nguồn tin chính phủ cũng cho biết nước này có kế hoạch triển khai tiêm tăng cường bằng vắc-xin hai thành phần thế hệ mới trong tháng 9.

Hiện đa số người Nhật được tiêm 3 mũi, chỉ một số đối tượng nguy cơ nhận được mũi 4. Khi được phóng viên hỏi liệu những người từ 18 tuổi trở lên có đủ điều kiện nhận vắc-xin Covid-19 mới trong chiến dịch tiếp theo hay không, Bộ trưởng Bộ Y tế Nhật Bản Katsunobu Kato trả lời: "Chúng tôi đang chuẩn bị với suy nghĩ đó".

Nói về tình hình tử vong do Covid-19, Giám đốc WHO Tedros Adhanom Ghebreyesus cho rằng con số giảm là điều đáng khích lệ, tuy nhiên con số này vẫn đồng nghĩa với 44 giây có 1 người chết vì Covid-19 và hầu hết những cái chết đó đều có thể tránh được.