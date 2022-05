Ngày 31-5, Bệnh viện Nhân dân Gia Định TP HCM cho hay bệnh nhân là anh N.V.N (34 tuổi), bị điện giật trong lúc làm việc tại công trường, được sơ cứu tại một cơ sở y tế ở quận Phú Nhuận trong tình trạng ngưng tim, tím tái.

Tại đây, người bệnh được xoa bóp tim ngoài lồng ngực, sốc điện 3 lần, chích 6 ống Adrenalin (một loại thuốc được dùng nhiều trong hồi sức và cấp cứu). Sau khi tim đập lại, người bệnh ngay lập tức được chuyển đến Bệnh viện Nhân Dân Gia Định.

Người đàn ông được hạ thân nhiệt cứu sống sau ngưng tim

Tại Khoa Cấp cứu Bệnh viện Nhân dân Gia Định, anh N. lại rơi vào tình trạng nguy kịch, ngưng tim lần 2. Màn hình monitor ghi nhận người bệnh có rung thất - đây là một rối loạn nhịp có thể dẫn đến tử vong nhanh chóng. Các bác sĩ khẩn trương sốc điện khử rung thất 2 lần và xoa bóp tim ngoài lồng ngực đến khi anh có nhịp tim đập lại.

Ngay lập tức, anh được cho thở máy, chỉ định thực hiện kỹ thuật hạ thân nhiệt chỉ huy và trong vòng 2 tiếng đã được kiểm soát thân nhiệt mục tiêu. Đây là kỹ thuật cao mà bệnh viện đã ứng dụng từ năm 2017 trên nhiều trường hợp ngưng tim ngưng thở bằng phương pháp giảm thân nhiệt của người bệnh xuống 33 độ C. Sau 24 tiếng duy trì nhiệt độ trên, nhiệt độ cơ thể bệnh nhân được nâng dần 0,25 độ C mỗi giờ cho đến khi đạt 37 độ C.

TS-BS Huỳnh Văn Ân, Trưởng Khoa Hồi sức tích cực - Chống độc, Bệnh viện Nhân dân Gia Định, cho biết các bệnh nhân ngừng tim sau khi được hồi sức, hồi phục tuần hoàn có thể bị di chứng về thần kinh ở nhiều mức độ khác nhau, gây ảnh hưởng nặng nề tới sự tái hòa nhập cộng đồng. Kiểm soát thân nhiệt mục tiêu hay hạ thân nhiệt chỉ huy ở 33 độ C ở người bệnh hôn mê sau ngừng tim giúp bảo vệ não, giảm thiểu các di chứng về thần kinh của người bệnh về sau.

Với thành công của việc áp dụng kỹ thuật hạ thân nhiệt chỉ huy chỉ sau vài ngày hồi sức tích cực khi người bệnh tỉnh táo, các bác sĩ đã ngưng máy hạ thân nhiệt, dừng thở máy, rút ống nội khí quản.