Chiều 18-6, Bệnh viện Đa khoa Quốc tế S.I.S Cần Thơ cho hay vừa kịp thời cứu sống một người đàn ông Campuchia bị vỡ phình động mạch chủ bụng.



Bệnh nhân là ông S.T (57 tuổi), nhập viện cấp cứu trong tình trạng đau vùng thượng vị, lan sang hạ sườn trái, không yếu liệt…



Tại Khoa Cấp cứu S.I.S Cần Thơ, kết quả chụp CTA cho thấy máu đã tràn ra màng phổi hai bên, bệnh nhân có nguy cơ tử vong cao.



Ngay lập tức, các bác sĩ can thiệp nội mạch cấp cứu đặt stent graft ngăn chặn máu chảy ào ạt từ túi phình ra ngoài ổ bụng. Sau 30 phút, ca can thiệp thành công, ông T. đã giảm đau ngực, đang được tiếp tục theo dõi.



Người đàn ông Campuchia bị vỡ túi phình khổng lồ song được can thiệp cứu sống

Theo người thân ông T., trước khi nhập viện 2 ngày, ông đau vùng thượng vị, lan sang hạ sườn trái. Chụp CTA tại Campuchia, ông bị chẩn đoán phình động mạch chủ ngực. Sau đó, ông đau dữ dội nên được gia đình chuyển qua Việt Nam điều trị.



BS CKII Ngô Minh Tuấn, Trưởng Khoa Chẩn đoán hình ảnh, Trưởng Đơn vị Can thiệp mạch máu tạng ngoại biên - Bệnh viện S.I.S Cần Thơ (người trực tiếp can thiệp), cho biết bệnh nhân này rất may mắn vì phình động mạch chủ rất nguy hiểm, đặc biệt là khi vỡ thì khả năng cứu sống rất thấp.



Bệnh nhân may mắn được cứu sống

"Bệnh nhân đã bị vỡ phình động mạch chủ bên Campuchia nhưng vẫn cố gắng chịu đựng để đến Bệnh viện S.I.S Cần Thơ. Chúng tôi cố gắng cấp cứu và đã thành công. Đa số ca phình động mạch chủ khổng lồ nếu vỡ ra, bệnh nhân thường tử vong vì không đến kịp bệnh viện để cấp cứu" - BS Tuấn cho hay.