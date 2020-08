Ngày 24-8, Sở Y tế TP Đà Nẵng thông tin nhanh về trường hợp một người đi chợ Hà Thân và chợ Bắc Mỹ An có kết quả xét nghiệm dương tính với SARS-CoV-2.

Cụ thể: người này là N.T.B (giới tính nữ, SN 1952, ngụ đường Hồ Huấn Nghiệp, phường Mỹ An , Ngũ Hành Sơn, TP Đà Nẵng, làm nghề bán cà phê tại nhà).

Khoảng 8 giờ ngày 19-8 bệnh nhân đi chợ Bắc Mỹ An (ở địa chỉ Nguyễn Bá Lân, Bắc Mỹ An, quận Ngũ Hành Sơn) mua cá, rau (không nhớ quầy). Từ 8 giờ đến 8 giờ 20 ngày 23-8, bệnh nhân đi chợ Hà Thân (địa chỉ 1 Triệu Việt Vương, phường An Hải Tây, quận Sơn Trà) mua nắp nhựa tại quầy cô Cho, mua trà tại quầy cô Mười, cô Bảy.

Sở Y tế TP Đà Nẵng thông báo đến các tổ chức, cá nhân có tiếp xúc, nói chuyện, trao đổi, mua bán với bà B. tại chợ Hà Thân và chợ Bắc Mỹ An, tại nhà số 16 Hồ Huấn Nghiệp hoặc tại các khu vực khác từ ngày 19-8 đến ngày 24-8 lập tức liên hệ với Trung tâm Y tế quận, huyện nơi sinh sống để khai báo và được hướng dẫn các biện pháp phòng, chống dịch bệnh Covid-19.