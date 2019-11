Ngày 28-11, Bệnh viện Hoàn Mỹ Sài Gòn cho biết vừa kịp cứu một người trẻ bị nhồi máu cơ tim cấp khi đang chơi bóng đá. Bệnh nhân là anh N.K.D (34 tuổi, ngụ Bình Thuận), nhập viện cấp cứu trong tình trạng đau ngực trái dữ dội, khó thở, vã mồ hôi.



Qua kiểm tra, các bác sĩ phát hiện anh D. điện tim có sóng T khổng lồ, nguy cơ tử vong rất cao do mạch vành trái bị nhiều cục máu đông gây tắc hoàn toàn 100%. Sau 30 phút tập trung cao độ, các bác sĩ can thiệp đặt sten cứu anh qua nguy cấp.

Anh D. qua nguy kịch sau khi được các can thiệp tim mạch

Anh D. cho hay đang chơi đá bóng thì bất ngờ thấy mệt, tiếp sau đó xuất hiện cơn đau ở ngực trái, vã mồ hôi, khó thở... Về nhà nghỉ ngơi thì cơn mệt, khó thở càng dồn dập tới khiến anh choáng váng, được người thân đưa đi cấp cứu.

Theo BS Nguyễn Thanh Nhân, Khoa Tim mạch can thiệp Bệnh viện Hoàn Mỹ Sài Gòn, ở người trẻ tuổi tỉ lệ nhồi máu cơ tim là rất thấp. Đây là trường hợp đặc biệt dù người bệnh không có những yếu tố nguy cơ (hút thuốc lá, uống rượu bia, béo phì, tiểu đường, tăng huyết áp, không tiền sử gia đình) và hoạt động chơi thể thao thường xuyên.

Do gắng sức khi chơi thể thao làm vỡ mảng xơ vữa gây huyết khối động mạch vành dẫn đến tình trạng trên. May mắn anh được can thiệp kịp thời.

"Nhồi máu cơ tim ở người trẻ ngày càng nhiều, đáng ngại hơn những người dù không có yếu tố nguy cơ, nhưng vẫn không thoát căn bệnh nguy hiểm chết người nhanh này", BS Thanh Nhân lo lắng.