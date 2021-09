Nếu "xếp hạng" an toàn trong cộng đồng hiện nay thì F0 khỏi bệnh, đã đủ 28 ngày từ khi mắc bệnh xếp đầu tiên. Nhiều người còn lăn tăn chuyện những F0 này tái nhiễm, không có chuyện đó. Các tình huống tái dương tính trước đây đã được phân tích rõ rồi, chỉ là tống xác virus, mà xác thôi thì không lây, không gây bệnh lại.



Không cần xét nghiệm định lượng kháng thể F0 đã khỏi bệnh, vì bệnh xong là đã có kháng thể. Đừng bận tâm chuyện bệnh ít ngày, bệnh mà không có triệu chứng gì thì không tạo được kháng thể. Điều đó chắc chắn không đúng vì sức đề kháng của mình mạnh, mình tạo ra kháng thể tốt thì mình mới khỏi bệnh nhẹ nhàng hơn người ta.

Bệnh này về cơ bản vẫn là tự khỏi, các biện pháp điều trị chỉ là để giải quyết triệu chứng và biến chứng, thuốc kháng virus cũng chỉ hỗ trợ một phần. Để qua khỏi cơn bệnh, chính là cơ thể bạn tự chiến đấu, tự sinh ra kháng thể.

F0 đã khỏi bệnh là an toàn nhất vì họ không bệnh lại nên cũng không lây cho ai, trong khi người "thẻ xanh" vắc-xin vẫn có thể bệnh dù nguy cơ thấp hơn nhiều và cũng ít lây hơn nhiều.

Vì vậy người có "thẻ xanh" nhờ là F0 có thể an tâm khi "tái xuất", đi làm, cũng không cần lo lắng chuyện mình tái nhiễm mà mang bệnh về lây cho những thành viên gia đình chưa bị bệnh. Tuy nhiên vẫn phải chú ý việc rửa tay, nhất là khi trong nhà có người thuộc đối tượng nguy cơ mà chưa tiêm đủ 2 mũi, vì khả năng mình mang virus trên bàn tay chạm vào lan can, tay nắm cửa... trong nhà. Vì vậy đi làm về nhà rửa tay trước, rồi làm gì thì làm.

F0 "thẻ xanh" cũng có thể tham gia các hoạt động tình nguyện liên quan đến việc chăm sóc bệnh nhân Covid-19 an toàn, với một mức bảo hộ vừa phải. Kêu gọi họ vì họ an toàn nhất, không lo chuyện bị nhiễm như người chưa bệnh. Vì vậy cũng không có lý do gì cần sợ họ sẽ "nguy hiểm" cho người khác khi tham gia các hoạt động này rồi lại về với cộng đồng.