Vừa qua, hai chuyên gia phẫu thuật dị tật bàn tay trẻ em là bác sĩ Stéphane Guero (đến từ Pháp) và GS-BS Terry R. Light (đến từ Mỹ) đã đến Việt Nam khám và phẫu thuật cho trẻ em tai nạn, dị tật bẩm sinh thiếu ngón, dính ngón tại Bệnh viện FV (quận 7, TP HCM).

45 trẻ đợt khám này có nhiều trường hợp dị tật phức tạp không thể thực hiện trong lần phẫu thuật trước đó.

Trẻ dị tật bàn tay được bác sĩ Stéphane Guero thăm khám, phẫu thuật

Ca đặc biệt trong số này là hai anh em ngụ Sóc Trăng là Tạ Minh Trí (13 tuổi) và Tạ Minh Tài (10 tuổi). Lúc nhỏ, tai nạn hỏa hoạn khiến hai em bị bỏng nặng, co rút gân tay, gân chân khiến cuộc sống gặp nhiều khó khăn. Do thời gian bị bỏng khá lâu các vết sẹo co rút đã liền da nên việc chữa trị phải trải qua nhiều giai đoạn.

Ở lần thứ nhất, vào tháng 5-2019, bác sĩ Stéphane Guero đã phẫu thuật bàn tay và phần cổ tay bị co rút gân cho em Minh Trí và giúp em Minh Tài điều trị dị tật một tay và một chân bị co rút cơ gân.

Trở lại Việt Nam lần này, ông tiếp tục phẫu thuật ghép da tự thân xử trí bàn chân bị co rút cho em Minh Trí và em Minh Tài thoát khỏi dị tật ở bàn chân còn lại.

BS Stéphane Guero đang phẫu thuật cứu bàn tay trẻ dị tật Việt Nam

Một trường hợp mới được ông cứu chữa là thiếu nữ L.T.H.C (16 tuổi, ngụ Hải Phòng) bị dị tật dính liền 3 ngón tay (từ ngón giữa đến ngón út, riêng ngón trỏ bị phình to).

Khiếm khuyết khiến cuộc sống tâm lý C. tổn thương nghiêm trọng. Em luôn mặc cảm, tự ti, lúc nào cũng giấu bàn tay trong ống tay áo. Bằng mọi cố gắng, BS Stéphane Guero quyết phục hồi chức năng hoạt động của bàn tay, tạo hình thẩm mỹ cho cho em.

Cả đời làm nghề, bác sĩ Stéphane Guero cứu nhiều trẻ thoát khỏi tự ti cuộc sống

Các bệnh nhi sau khi phẫu thuật sẽ được Bệnh viện FV theo dõi hậu phẫu và hỗ trợ vật lý trị liệu phục hồi chức năng. Chương trình do quỹ Nâng bước tuổi thơ hỗ trợ chi phí.

BS Stéphane Guero được nhiều người dân gọi bằng cái tên triều mến là "nhà ảo thuật", "phù thủy của những bàn tay" khi đã phẫu thuật cứu chữa nhiều trẻ dị tật trên thế giới. Ông cũng nhiều lần đến Việt Nam. "Tôi sẽ cố gắng dành nhiều thời gian để đến với nhiều trẻ bất hạnh Việt Nam" - ông chia sẻ.