Sở Y tế Hà Nội cho biết từ 6 giờ đến 12 giờ ngày 29-7, TP ghi nhận 26 trường hợp dương tính SARS-CoV-2 mới, trong đó 7 ca tại cộng đồng và 19 ca tại khu cách ly tập trung.

Như vậy, từ 18 giờ ngày 28-7 đến 12 giờ ngày 29-7, ghi nhận tổng cộng 39 trường hợp mắc mới.



Nhiều khu vực ở Hà Nội đang bị phong toả vì liên quan đến các ca F0

Chùm ca bệnh ho sốt thứ phát tại cộng đồng ( 10 trường hợp):

1. N.V.T. (nam, SN 1969).

2. N.T.T.T. ( nữ, SN 1993).

Cả hai cùng địa chỉ: 70 tổ 24 , Hoàng Văn Thụ, Hoàng Mai. Hai bệnh nhân là F1 (chồng và con) của bệnh nhân N.T.M.. Ngày 28-7 được lấy mẫu xét nghiệm kết quả dương tính (do CDC Hà Nội thực hiện)

3. N.M.H. (nam, SN 2009), địa chỉ: 146/3 Giải Phóng, Thịnh Liệt, Hoàng Mai. Bệnh nhân là F1 của bệnh nhân Covid-19 số 101258 được cách ly tập trung và xét nghiệm 1 lần âm tính. Ngày 28-7 được lấy mẫu xét nghiệm lần 2 kết quả dương tính SARS-CoV-2 (do CDC Hà Nội thực hiện)

4. P.T.C. (nữ, SN 2015), địa chỉ: 179 Vĩnh Hưng, Vĩnh Hưng, Hoàng Mai. Bệnh nhân là F1 bệnh nhân Covid-19 số 101259 được cách ly tập trung và xét nghiệm 1 lần âm tính. Ngày 28-7 được lấy mẫu xét nghiệm lần 2 kết quả dương tính SARS-CoV-2 (CDC Hà Nội thực hiện).

5. N.T.T.H. (nữ, SN 1959), địa chỉ: P1708 CC Sunsquare, 21 Lê Đức Thọ, Mỹ Đình 2, Nam Từ Liêm. Bệnh nhân là F1 (dì) bệnh nhân Đ.P.H. được cách ly tập trung từ ngày 22-7 và xét nghiệm lần 1 âm tính. Ngày 28-7 được lấy mẫu xét nghiệm có kết quả dương tính SARS-CoV-2 (CDC Hà Nội thực hiện).

6. Ư.T.L. (nữ, SN 1959), địa chỉ: P505B2, tổ 7 Cầu Diễn, Nam Từ Liêm. Bệnh nhân là F1 (mợ) của bệnh nhân Đ.P.H. được cách ly tập trung từ ngày 22-7 và xét nghiệm lần 1 âm tính. Ngày 28-7 được lấy mẫu xét nghiệm có kết quả dương tính (CDC Hà Nội thực hiện).

7. N.V.T. (nam, SN 1984), địa chỉ: Thọ Am, Liên Ninh, Thanh Trì. Bệnh nhân là F1 của bệnh nhân T.N.L.. Ngày 28-7 được lấy mẫu xét nghiệm có kết quả dương tính SARS-CoV-2 (CDC Hà Nội thực hiện).

8. N.T.H. (nữ, SN 1995), địa chỉ: Thọ Am, Liên Ninh, Thanh Trì. Bệnh nhân là F1 của bệnh nhân N.T.M.. Ngày 28-7 được lấy mẫu xét nghiệm có kết quả dương tính SARS-CoV-2 (CDC Hà Nội thực hiện).

9. N.T.Đ. (nữ, SN 1933), địa chỉ: Thọ Am, Liên Ninh, Thanh Trì. Bệnh nhân là F1 của bệnh nhân N.T.M.. Ngày 28-7 được lấy mẫu xét nghiệm có kết quả dương tính SARS-CoV-2 (CDC Hà Nội thực hiện).

10. N.T.T. (nữ, SN 1988), địa chỉ: Khu chợ đầu mối phía Nam, Hoàng Văn Thụ, Hoàng Mai. Bệnh nhân là nhân viên tại cây xăng, gần chợ đầu mối Đền Lừ, Hoàng Mai. Ngày 28-7 được lấy mẫu xét nghiệm do liên quan đến khu vực có bệnh nhân dương tính, kết quả xét nghiệm kết quả dương tính SARS-CoV-2 (CDC Hà Nội thực hiện)

Chùm ca bệnh liên quan Bệnh viện Phổi Hà Nội (8 trường hợp):

11. H.T.T.N. (nữ, SN 1994), địa chỉ: Văn Điển, Thanh Trì.

12. N.K.C. (nam, SN 1974), địa chỉ: Thanh Lương, Hai Bà Trưng.

13. N.V.H. (nam, SN 1964), địa chỉ: Vĩnh Tuy, Hai Bà Trưng.

14. T.V.D. (nam, SN 1988), địa chỉ: Đắc Sở, Hoài Đức.

15. T.X.L. (nam, SN 1986), địa chỉ: Nguyễn Khoái, Thanh Trì, Hoàng Mai.

Cả 5 bệnh nhân là bệnh nhân điều trị tại khoa Ngoại, Bệnh viện Phổi Hà Nội. Ngày 28-7 được bệnh viện xét nghiệm sàng lọc cho kết quả dương tính SARS-CoV-2 (kỹ thuật Xpert Xpress SARS-CoV-2), sau đó bệnh viện gửi mẫu CDC Hà Nội xét nghiệm khẳng định và có kết quả RT-PCR dương tính SARS-CoV-2.

16. P.T.N. (nữ, SN 1985), địa chỉ: 393 Lĩnh Nam, Vĩnh Hưng, Hoàng Mai. Bệnh nhân là nhân viên vệ sinh tại Bệnh viện Phổi Hà Nội, nghỉ làm cách ly tại nhà từ 23-7 đến ngày 25. Ngày 26-7, được xét nghiệm sàng lọc cho kết quả âm tính. Ngày 28-7, được bệnh viện xét nghiệm sàng lọc cho kết quả dương tính SARS-CoV-2 (kỹ thuật Xpert Xpress SARS-CoV-2), sau đó bệnh viện gửi mẫu CDC Hà Nội xét nghiệm khẳng định và có kết quả RT-PCR dương tính SARS-CoV-2

17. T.Q.P. (nam, SN 1960), địa chỉ: Ngô Sỹ Liên, Quốc Tử Giám, Đống Đa. Là bệnh nhân điều trị tại Khoa Ngoại, Bệnh viện Phổi Hà Nội từ ngày 15-7. Ngày 28-7 được bệnh viện xét nghiệm sàng lọc cho kết quả dương tính SARS-CoV-2 (kỹ thuật Xpert Xpress SARS-CoV-2), sau đó bệnh viện gửi mẫu CDC Hà Nội xét nghiệm khẳng định và có kết quả RT-PCR dương tính SARS-CoV-2.

18. Đ.T.H. (nữ, SN 1974), địa chỉ: Phong Vân, Ba Vì, Hà Nội. Bệnh nhân là người nhà bệnh nhân điều trị tại khoa Ngoại, Bệnh viện Phổi Hà Nội từ ngày 29-6. Ngày 28-7 có triệu chứng rát họng, mệt mỏi, được bệnh viện xét nghiệm sàng lọc cho kết quả dương tính (kỹ thuật Xpert Xpress SARS-CoV-2), sau đó bệnh viện gửi mẫu CDC Hà Nội xét nghiệm khẳng định và có kết quả RT-PCR dương tính SARS-CoV-2.

Chùm ca bệnh liên quan Nhà thuốc Láng Hạ (1 trường hợp):

19. N.T.M. (nữ, SN 1954), địa chỉ: 14 Ngõ 70 Thái Hà, Trung Liệt, Đống Đa. Bệnh nhân là F1 thuộc chùm nhà thuốc Láng Hạ, mua thuốc ngày 15-7. Bệnh nhân được lấy mẫu lần 1 âm tính và chuyển cách ly tập trung. Ngày 28-7 được lấy mẫu xét nghiệm, kết quả dương tính SARS-CoV-2 (CDC Hà Nội thực hiện)

Chùm ca bệnh liên quan Bùi Thị Xuân, Hai Bà Trưng (1 trường hợp):

20. N.K.N. (nữ, SN 1980), địa chỉ: số 54 Vĩnh Tuy, Vĩnh Tuy, Hai Bà Trưng. Bệnh nhân là F1 của bệnh nhân Covid-19 số 65670. Ngày 20-7, bệnh nhân được lấy mẫu lần 1, kết quả âm tính và chuyển cách ly tập trung. Ngày 28-7, bệnh nhân được lấy mẫu xét nghiệm có kết quả dương tính SARS-CoV-2 (CDC Hà Nội thực hiện).

Chùm ca bệnh liên quan Bắc Giang (2 trường hợp):

21. N.M.H. (nam, SN 1997), địa chỉ: Thôn Bắc, Kim Nỗ, Đông Anh. Bệnh nhân là F1 của bệnh nhân Covid-19 số 37529 thuộc công ty SEI. Bệnh nhân được lấy mẫu xét nghiệm và chuyển cách ly tập trung. Ngày 27-7 có biểu hiện sốt kèm rát họng. Xét nghiệm ngày 28-7 có kết quả dương tính SARS-CoV-2 (CDC Hà Nội thực hiện).

22. N.T.T.H. (nữ, SN 1990), địa chỉ: Khu I Đại Thịnh, Mê Linh. Bệnh nhân làm việc tại công ty SEI, được lấy mẫu xét nghiệm và chuyển cách ly tập trung, ngày 27-7 có biểu hiện sốt kèm rát họng. Xét nghiệm ngày 28-7 có kết quả dương tính SARS-CoV-2 (CDC Hà Nội thực hiện).

Chùm ca bệnh Tân Mai, Hoàng Mai (4 trường hợp)

23. B.T.Đ. (nữ, SN 1932).

24. N.H.N. (nam, SN 2012), địa chỉ: TDP3 Thượng Cát, Bắc Từ Liêm.

Cả 2 bệnh nhân là F1 (sống cùng nhà) bệnh nhân Covid-19 số 78653. Ngày 23-7, hai người được lấy mẫu xét nghiệm lần 1 âm tính và chuyển cách ly tập trung. Ngày 28-7 được lấy mẫu xét nghiệm có kết quả dương tính SARS-CoV-2 (CDC Hà Nội thực hiện).

25. H.T.Q. (nữ, SN 2012), địa chỉ: An Thượng, Hoài Đức. Bệnh nhân là F1 (con gái) bệnh nhân Covid-19 số 60225. Bệnh nhân được chuyển cách ly tập trung tại Bệnh viện Tâm thần Hà Nội từ 21-7 cùng ông bà (do ông có biểu hiện loạn thần). Ngày 25-7 bệnh nhân có triệu chứng được lấy mẫu xét nghiệm có kết quả dương tính SARS-CoV-2 (do Bệnh viện Đa khoa Đức Giang thực hiện)

26. C.H.C. (nam, SN 1956), địa chỉ: An Thượng, Hoài Đức. Bệnh nhân là F1 của bệnh nhân Covid-19 số 60225 (bố của bệnh nhân Covid-19 số 60225, ông của bệnh nhân H.T.Q.). Bệnh nhân được chuyển cách ly tập trung tại Bệnh viện tâm thần Hà Nội từ 21-7 do có biểu hiện loạn thần. Ngày 27-7 có triệu chứng đau họng, sốt được lấy mẫu xét nghiệm có kết quả dương tính SARS-CoV-2 (do Bệnh viện Đa khoa Đức Giang thực hiện).

Cộng dồn số mắc tại Hà Nội trong đợt dịch 4 (từ ngày 27-4-2021) là 974 ca, trong đó số mắc ghi nhận ngoài cộng đồng 595 ca, số mắc là đối tượng đã được cách ly 379 ca.