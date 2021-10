Thông tin này được công bố tại họp báo trực tuyến chủ để "Nước từ trường và sức khỏe" do Công ty CP Koro tổ chức với sự tham gia của một số chuyên gia Đông-Tây y, Hội Tĩnh mạch TP HCM. Tại nhiều nước, nước từ trường đã ứng dụng từ lâu trong y khoa.



Theo giới chuyên môn, nước vốn có tính thuận từ. Trong tự nhiên, từ trường của trái đất tích điện một cách tự nhiên trong các hồ, giếng và các dòng chảy. Tuy nhiên, khi nước đi qua các nhà máy xử lý và qua các đường ống, nó sẽ bị giảm đáng kể điện tích từ trường. Xử lý nước bằng từ trường chỉ đơn giản là khôi phục năng lượng tự nhiên và cân bằng mà thiên nhiên đã có sẵn.

Các chuyên gia tham gia chia sẻ tại họp báo trực tuyến

Nước từ trường là nước thu được bằng cách cho nước đi qua nam châm vĩnh cửu được sản xuất đặc biệt có thể kích hoạt và ion hóa các phân tử nước để thay đổi cấu trúc của nó thành hình lục giác.

Nghiên cứu các nhà khoa học chỉ ra rằng nước qua xử lý từ trường có 4 đặc tính quan trọng, gồm: Nước có cấu trúc lục giác với cụm phân tử nhỏ, có thể dễ dàng thẩm thấu vào tế bào, gia tăng khả năng hydrat tế bào. (nên nước từ trường/từ tính còn được gọi là nước có cấu trúc). Nước giàu năng lượng từ tính. Năng lượng từ tính, hay năng lượng từ trường có nhiều tác động tích cực đến sức khỏe, bao gồm khả năng phục hồi sức khỏe cho tế bào, tăng cường năng lực sản xuất chất chống ôxy hóa.

Nước sau khi qua xử lý từ trường có thể lưu giữ năng lượng từ tính trong 24 - 48 giờ. Do vậy, nó được thừa hưởng những tác động tích cực đối với sức khỏe của từ trường. Nước giàu electron tự do, có khả năng trung hòa các gốc tự do (chống ôxy hóa) rất tốt.

Nước có canxi được chuyển thành aragonit thể mềm như san hô, tăng khả năng chống đóng cặn và hỗ trợ sức khỏe cho người bị bệnh thận. Nhờ khả năng hydrat hóa tế bào tốt, do cấu trúc lục giác, mà nước từ trường có thể giúp tế bào gia tăng khả năng sản xuất các chất chống ôxy hóa (trung hòa gốc tự do), mang lại sự cân bằng nội môi (duy trì sự ổn định của môi trường trong cơ thể) ôxy hóa, chống oxy hóa.