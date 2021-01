Ngày 23-1, hơn 60 bệnh nhi bị khuyết tật bộ phận sinh dục khu vực miền Trung được khám, tư vấn tại Bệnh viện Phụ sản - Nhi Đà Nẵng. Buổi khám có sự tham gia trực tuyến của các chuyên gia Ý, Mỹ sau 15 kỳ đến Việt Nam giúp đỡ các em nhỏ đã trở nên thân thuộc với người Việt Nam như bác sĩ Roberto De Castro, bác sĩ Emilio Merlini, bác sĩ Vincenzo Domenichelli và bác sĩ Gabriella Pelusi.



Trước đó, tại bệnh viện Hữu Nghị Việt Đức, Hà Nội, trong khuôn khổ chương trình "Thiện Nhân và những người bạn", 48 bệnh nhi cũng vừa được thăm khám.



Một ca mổ trong khuôn khổ chương trình "Thiện Nhân và những người bạn". Đến nay, chương trình đã phẫu thuật cho 497 bệnh nhi bị khuyết tật cơ quan sinh dục

10 năm sau khi ra đời, chương trình "Thiện Nhân và những người bạn" đã phẫu thuật cho 497 bệnh nhi chịu khuyết tật cơ quan sinh dục. Nhiều điều kỳ diệu đã được tạo ra. Có những chàng trai đã lấy vợ, sinh con, hay có những đứa trẻ đơn giản là đã được đến trường. Hàng ngàn bệnh nhi khác đã được thăm khám, để ít nhất, chúng được trả lời một câu hỏi day dứt: Mình là con trai hay con gái?.

Chương trình "Thiện Nhân và những người bạn" đến nay vẫn là quỹ duy nhất trên thế giới tập trung phẫu thuật cho người khuyết tật cơ quan sinh dục. Các bác sĩ của quỹ đến từ khắp nơi trên thế giới, hội chẩn từ nhiều nước như Ý, Mỹ, Nga.



Các sĩ Roberto De Castro (giữa) cùng các đồng nghiệp và tình nguyện viên trong một lần khám chữa bệnh cho các bệnh nhi

Ngay cả khi tình hình Covid diễn biến phức tạp, các đường bay quốc tế gần như tê liệt, chương trình vẫn phối hợp với các bệnh viện tại Bắc, Trung, Nam tổ chức khám sàng lọc các bệnh dị tật tiết niệu và sinh dục cho trẻ em và trao đổi khám trực tuyến giữa các bác sĩ Việt Nam cùng các bác sĩ từ Ý, Mỹ, Nga…



Chương trình đã nhận được sự ủng hộ của nhiều cá nhân, tổ chức. Nữ ca sĩ Cẩm Vân vừa thay mặt ban tổ chức chuỗi âm nhạc Lam Phương "Trăm nhớ ngàn thương" trao 200 triệu đồng, tương đương chi phí cho 5 ca phẫu thuật cho đại diện chương trình. Ngoài chi phí 5 ca mổ được ban tổ chức trao tặng, 2 khán giả của chương trình âm nhạc Lam Phương cũng đã gửi tặng quỹ Chương trình "Thiện Nhân và những người bạn" 50 triệu đồng. Đây là kết quả của Dự án âm nhạc lan tỏa yêu thương "LIVE from the Souls" do Fanpage "Nụ Cười mắt lá" phối hợp với một số đơn vị và chương trình "Thiện Nhân và những người bạn" thực hiện.

Nữ ca sĩ Cẩm Vân vừa thay mặt ban tổ chức chuỗi âm nhạc Lam Phương "Trăm nhớ ngàn thương" trao 200 triệu đồng cho đại diện chương trình "Thiện Nhân và những người bạn"

LIVE from the Souls là dự án chuỗi chương trình nghệ thuật khởi nguồn từ liveshow "Ước nguyện phù sa" của ca sĩ Lê Việt Anh tháng 9-2019, tiếp đó là chuỗi các chương trình nhạc Lam Phương "Trăm nhớ ngàn thương" - Vạn Show. Dù có những thời điểm dịch bệnh Covid-19 kéo dài, âm nhạc và tình yêu thương dành cho hơn 1.700 em nhỏ không may mắn của chương trình "Thiện Nhân và những người bạn" chưa bao giờ ngưng lan toả. Hàng chuỗi các livestream miễn phí được thay thế để thực hiện tiếp mong muốn đưa âm nhạc trở thành cầu nối cho những người dõi theo, ủng hộ, góp sức...