Thống kê của Cục phòng chống HIV/AIDS, cho thấy số người nhiễm HIV hiện đang còn sống là 212.769 trường hợp. Từ đầu năm 2021 tới nay, cả nước ghi nhận 10.925 trường hợp phát hiện mới HIV dương tính. Trong số người mới phát hiện nhiễm HIV có 84,8% là nam giới, độ tuổi chủ yếu là từ 16 - 29 (46%) và 30 - 39 (29%), đường lây chủ yếu là quan hệ tình dục không an toàn (79,1%) và qua đường máu (9,9%). Cũng từ đầu năm 2021 tới nay, ghi nhận 1.528 trường hợp tử vong. Ước tính đến hết năm 2021, cả nước phát hiện khoảng 13.000 trường hợp HIV dương tính và 2.000 trường hợp tử vong. Người nhiễm HIV mắc Covid-19 có nguy cơ chuyển nặng và tử vong cao hơn người bình thường Trả lời câu hỏi của phóng viên Báo Người Lao Động về nguy cơ mắc và tử vong do Covid-19 ở người nhiễm HIV, bác sĩ Đỗ Thị Nhàn, Trưởng Phòng Điều trị và Chăm sóc HIV/AIDS, Cục phòng chống HIV/AIDS, cho biết người nhiễm HIV có nguy cơ mắc Covid-19 cao hơn so với người bình thường khoảng 30%. Cùng đó, tỉ lệ phải nhập viện cũng cao hơn so với người không nhiễm HIV. Vì thế, Việt Nam đang đẩy mạnh chiến dịch tiêm vắc-xin Covid-19 cho người nhiễm HIV/AIDS. "Người nhiễm HIV là một trong những đối tượng ưu tiên cần được tiêm vắc-xin Covid-19. Hiện nay, Cục phòng, chống HIV/AIDS đang xây dựng các cách tiếp cận để tăng cường việc tiêm vắc-xin cho người nhiễm HIV. Dù chưa có thống kê cụ thể tuy nhiên, tại cơ sở y tế đã ghi nhận người nhiễm HIV mắc Covid-19 tử vong"- bác sĩ Nhàn thông tin thêm.