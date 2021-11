Tiếp tục triển khai công tác bảo đảm an toàn thực phẩm, phòng, chống dịch Covid -19 trên địa bàn tỉnh. Từ ngày 19 đến 28-10, đoàn kiểm tra của Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm (ATVSTP) đã phối hợp với địa phương tiến hành kiểm tra 16 lượt cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống tại các huyện Đức Thọ, Hương Khê, Thị xã Kỳ Anh… Nội dung tập trung kiểm tra việc chấp hành các quy định của pháp luật về bảo đảm an toàn thực phẩm tại các cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống như: hồ sơ thủ tục hành chính, nguồn gốc về nguyên liệu, phụ gia thực phẩm, các điều kiện về cơ sở vật chất, trang thiết bị, thực hành của người chế biến… đặc biệt là công tác phòng, chống dịch Covid-19 tại các cơ sở như việc trang bị bàn sát khuẩn, khẩu trang, sắp xếp chỗ ngồi bảo đảm khoảng cách theo quy định, sổ ghi chép, theo dõi khách đến…



Kết quả kiểm tra cho thấy hầu hết các cơ sở đã thực hiện tốt công tác bảo đảm an toàn thực phẩm như: hồ sơ, thủ tục pháp lý cơ sở đầy đủ, đúng quy định; khu chế biến bảo đảm cách biệt với các nguồn ô nhiễm; có hệ thống xử lý nước và môi trường bảo đảm; nhà ăn thoáng mát, sạch sẽ; trang thiết bị chế biến thực phẩm dễ làm vệ sinh và bảo đảm an toàn; nguồn thực phẩm, phụ gia thực phẩm có nguồn gốc rõ ràng, được mua tại các cửa hàng bảo đảm an toàn thực phẩm; nhân viên phục vụ tại bếp ăn thực hiện tốt các quy trình chế biến, bảo quản thực phẩm.

Về công tác phòng, chống dịch Covid-19, các cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống đã thực hiện tốt các biện pháp như: trang bị xà phòng, dung dịch rửa tay sát khuẩn cho khách hàng và nhân viên; thực hiện vệ sinh cơ sở, vệ sinh môi trường sạch sẽ, tiêu độc khử trùng hàng ngày tại khu vực chế biến và nơi phục vụ khách hàng; đeo khẩu trang, rửa tay thường xuyên bằng xà phòng và các dung dịch rửa tay sát khuẩn; thực hiện sổ sách theo dõi, ghi chép khách hàng đi đến.…