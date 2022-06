Ca phẫu thuật đột phá được chủ trì bởi bác sĩ Arturo Bonilla, người sáng lập và là Giám đốc Viện Dị dạng Tai bẩm sinh Microtia ở San Antonio, Texas - Mỹ.

Theo Medical Xpress, phẫu thuật được thực hiện như một phần của thử nghiệm lâm sàng giai đoạn đầu để đánh giá tình an toàn và hiệu quả của việc cấy ghép tai in 3D cho người bị microtia, một dị tật bẩm sinh với tai ngoài nhỏ, dị dạng do không được hình thành đúng cách.

Chiếc tai đang dần "trưởng thành" trong phòng thí nghiệm nhờ "khung xương" in 3D là bản thiết kế đối lập hoàn hảo của bên tai lành - Ảnh: 3DBio Therapeutics

Hiện tại, các bệnh nhân microtia được tạo hình tai thay thế bằng việc ghép sụn từ xương sườn của bệnh nhân hoặc sử dụng vật liệu tổng hợp (polyethylene xốp - PPE) để tái tạo tai ngoài.

Kỹ thuật mới tạo nên một chiếc tai hoàn hảo hơn cho bệnh nhân: hoàn toàn là vật liệu sinh học, là một phần cơ thể của bệnh nhân, đồng thời lại có được vẻ ngoài hoàn hảo - giống với tai bên kia hơn hẳn việc tạo hình bằng sụn sườn.

Bộ phận cấy ghép mới mang tên AuriNovo được phát triển bởi công ty 3DBio Therapeutics, trong dự án phối hợp với Viện Dị dạng Tai bẩm sinh Microtia.

Quy trình bao gồm việc quét 3D tai đối diện của bệnh nhân để tạo một bản thiết kế, sau đó thu thập một mẫu tế bào sụn tai của họ và nuôi cấy chúng thành một lượng vừa đủ.

Các tế bào này được trộn với mực sinh học gốc collagen, được tạo hình thành tai ngoài với sự hỗ trợ của một lợp vỏ in 3D phân hủy sinh học, giúp chiếc tai mới phát triển đúng theo bản thiết kế ban đầu.

Các tế bào được nuôi cấy thành một chiếc "tai non" trước khi ghép vào bản in 3D - Ảnh: 3DBio Therapeutics

Thử nghiệm lâm sàng dự kiến sẽ thực hiện trên 11 bệnh nhân và đang được tiến hành ở California và Texas. Bệnh nhân đầu tiên nói trên là một cô gái trẻ, được ghép tai cách đây hơn 1 tháng. Hiện vết mổ đã gần như lành hoàn toàn, chiếc tai cấy ghép thích nghi hoàn hảo với cơ thể.

Ảnh chụp trước phẫu thuật và ngày 31-5, tức 1 tháng sau phẫu thuật - Ảnh: 3DBio Therapeutics

Theo bác sĩ Bonilla, cấy ghép tai dựa vào kỹ thuật in 3D còn giúp đem đến phẫu thuật ít xâm lấn hơn phương pháp truyền thống, bởi không cần bước phẫu thuật lấy sụn sườn và công đoạn phẫu thuật tạo hình cũng ít phức tạp hơn nhiều.

Theo Trung tâm Phòng ngừa và kiểm soát dịch bệnh Mỹ (CDC), microtia xảy ra ở 1/2.000-10.000 trẻ sơ sinh, ở nhiều mức độ dị dạng khác nhau. Các yếu tố có thể làm tăng nguy cơ bao gồm tiểu đường thai kỳ hay chế độ ăn uống thiếu carbohydrates và axit folic của bà mẹ.