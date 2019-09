Nhân viên y tế tư vấn sức khỏe sinh sản cho phụ nữ trong độ tuổi sinh đẻ. (Ảnh: Bích Ngọc)

Ngày tránh thai thế giới 2019 với chủ đề "Chủ động tránh thai, trách nhiệm không của riêng ai", được Tổng cục Dân số - Kế hoạch hoá gia đình (DS-KHHGĐ), Bộ Y tế, phát động sáng 23-9, tại Hà Nội.

Theo ông Nguyễn Doãn Tú, Tổng cục trưởng Tổng cục DS-KHHGĐ, dân số Việt Nam hiện có hơn 96 triệu người. Mỗi năm, dân số Việt Nam tăng khoảng 1 triệu người và số phụ nữ trong độ tuổi sinh đẻ (15-49 tuổi) là trên 24,2 triệu người.

Đáng lưu ý, tỉ lệ phá thai, bao gồm cả phá thai ở vị thành niên/thanh niên còn cao. Tình trạng phá thai lặp lại còn khá phổ biến; tỉ lệ vô sinh, nhất là vô sinh thứ phát đang hướng gia tăng. "Theo thống kê chưa đầy đủ, mỗi năm cả nước có 300.000-350.000 ca phá thai. Cứ 100 ca phá thai của phụ nữ có gia đình ở độ tuổi từ 15-49 thì tới 62 ca mang thai ngoài ý muốn. Phá thai không an toàn cũng là nguyên nhân dẫn đến vô sinh thứ phát" - ông Tú nhấn mạnh.

Theo Tổ chức Y tế thế giới hàng năm có khoảng 80 triệu ca mang thai ngoài ý muốn

Theo Tổ chức Y tế thế giới, mỗi phút có 38 ca phá thai không an toàn trên thế giới, cứ mỗi 8 phút lại có 1 ca chết mẹ do phá thai không an toàn. Hàng năm, có khoảng 80 triệu ca có thai ngoài ý muốn, trong đó có 42 triệu ca kết thúc bằng phá thai; 20-22 triệu ca phá thai không an toàn; có tới 68.000 ca tử vong mẹ do phá thai không an toàn (chiếm 13%). Mỗi năm, thế giới có khoảng 5 triệu phụ nữ tàn tật do biến chứng của phá thai không an toàn và hầu hết xảy ra ở các nước đang phát triển.