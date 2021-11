Theo bà Nguyễn Thị Huỳnh Mai, Chánh văn phòng Sở Y tế đến thời điểm này, vẫn chưa rõ Omicron có khả năng lây truyền như thế nào so với các biến thể khác, bao gồm cả Delta. Số người xét nghiệm dương tính đã tăng lên ở một số khu vực của Nam Phi do ảnh hưởng của biến thể này. Các nghiên cứu dịch tễ đang thực hiện để làm rõ có phải do Omicron hay các yếu tố khác.

Về mức độ nghiêm trọng của bệnh, chưa có số liệu nhiễm Omicron có gây ra bệnh nặng hơn so với các biến thể khác hay không, bao gồm cả Delta. Số liệu sơ bộ cho thấy tỉ lệ nhập viện tăng ở Nam Phi, nhưng có thể do tổng số người nhiễm bệnh ngày càng tăng, không phải kết quả của nhiễm trùng do Omicron.