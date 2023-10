Ngày 23-10, Bệnh viện Nhân dân Gia Định (TP HCM) vừa triển khai thành công kỹ thuật mới điều trị đau chuyên sâu cho người phụ nữ mắc ung thư đại tràng di căn đến xương chậu.



Bệnh nhân được chụp cắt lớp vi tính vùng bụng chậu để định vị chính xác đám rối thần kinh và dẫn đường cho bác sĩ đưa các kim nhỏ tiếp cận vào đúng vị trí cơn đau

Theo đó, bệnh nhân là V.N.T (47 tuổi, ngụ TP HCM) nhập bệnh viện trong tình trạng đau đớn, kiệt quệ, mất ăn, mất ngủ. Nguyên nhân là bà bị ung thư đài tràng xâm lấn xương chậu gây ra cơn đau.

Bà T. cho biết dù đã thử nhiều loại thuốc khác nhau, thậm chí là truyền morphin (một dạng thuốc giảm đau liều mạnh thường được sử dụng để điều trị những cơn đau nặng) thì cơn đau vẫn không thể kiểm soát. Cơn đau lan ra từ vùng xương chậu, vùng đáy chậu, đùi và bắp chân, khiến bà T. khó khăn khi di chuyển và sinh hoạt.

TS-BS Lê Bá Thảo, Trưởng Khoa Tổng hợp Bệnh viện Nhân dân Gia Định, cho biết bệnh nhân có cơn đau kéo dài nhiều ngày, mức độ nhiều, điều trị nội khoa không hiệu quả. Cơn đau hành hạ khiến người bệnh mất ngủ triền miên, tâm trạng lo âu, buồn bực, chán nản, suy giảm chất lượng cuộc sống, sinh hoạt, cơ thể suy kiệt dần và dẫn tới nguy cơ tử vong sớm. Do đó, người bệnh thường tìm đến morphine để giải thoát khỏi cơn đau.

Tuy nhiên, về lâu dài sẽ phải tăng liều lượng, hiệu lực giảm đau của thuốc giảm và người bệnh vẫn phải chịu đựng đau đớn tái phát. Do đó, việc điều trị đau phải được ưu tiên hàng đầu.

Trước tình huống này, sau khi thăm khám và dựa vào các kết quả xét nghiệm, hình ảnh, các bác sĩ thống nhất sẽ thực hiện hai kỹ thuật điều trị để vừa khống chế bướu di căn, vừa giải quyết cơn đau cho bà T.

Sau đó, bà T. được phẫu thuật điều trị. TS-BS Nguyễn Đình Luân, Trưởng Đơn vị X-quang can thiệp – Phó trưởng Khoa Chẩn đoán hình ảnh, Bệnh viện Nhân dân Gia Định, cho biết: "Chị T. đau đớn do khối ung thư di căn vùng hố chậu trái. Người bệnh được thực hiện kỹ thuật can thiệp nội mạch tắc mạch bằng cách bơm các hạt vi cầu cắt nguồn nuôi khối bướu để giảm đau một phần và khống chế sự phát triển của ung thư. Sau đó, để khống chế cơn đâu, ê-kíp thực hiện kĩ thuật diệt đám rối thần kinh hạ vị."

Theo bác sĩ Luân, kỹ thuật này được thực hiện bằng cách sử dụng máy cắt lớp vi tính để định vị chính xác đám rối thần kinh và dẫn đường cho bác sĩ đưa các kim nhỏ tiếp cận vào đúng vị trí. Sau đó, một lượng thuốc phù hợp sẽ được bơm vào các kim nhỏ, thuốc sẽ tác động tức thì đến thần kinh dẫn truyền cảm giác đau và làm triệt tiêu các dẫn truyền này.

Hiện bệnh nhân đã không còn bị cơn đau hành hạ, có thể đi lại, sinh hoạt bình thường.