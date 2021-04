Trưa 16-4, Bệnh viện Gia An 115 TP HCM cho biết vừa cứu sống người đàn ông té trên cây độ cao 4 m xuống đất nguy kịch.



Bệnh nhân là ông N.T.Đ (60 tuổi, ngụ quận 11, TP HCM), nhập viện trong tình trạng khó thở, chảy máu nhiều, bị đa chấn thương nghiêm trọng: gãy xương cánh tay và 7 xương sườn, dập phổi, vỡ gan, vỡ thận (khá nặng, độ 3), nứt xương sọ, xuất huyết nội, tràn khí, tràn máu phổi…

Ông N.T.Đ được cứu kịp sau tai nạn hy hữu

Người nhà cho hay ông Đ. trèo lên cây xoài chẳng may cành gãy nên rơi tự do xuống đất, ngã sấp người, thở không được, tay biến dạng. Sau hơn 30 phút, người thân mới phát hiện gọi cấp cứu.

Trước tình trạng khẩn cấp, các bác sĩ tiến hành xử trí phẫu thuật cấp cứu mở lồng ngực dẫn lưu màng phổi, nút tắc mạch cầm máu chấn thương vỡ gan, hồi sức tích cực.

Sau đó, bệnh nhân tiếp tục đợt phẫu thuật thứ 2 để gắn kết lại xương gãy. Nhờ sự điều trị tích cực, ông Đ. đã qua cơn nguy kịch, các tổn thương phục hồi tốt.

Theo BS CKII Nguyễn Hữu Hậu, Trưởng Khoa Chẩn đoán hình ảnh và Thăm dò chức năng Bệnh viện Gia An 115 (người trực tiếp can thiệp), việc xử trí kịp thời và sự phối hợp nhuần nhuyễn của các khoa phòng là yếu tố then chốt cứu sống ca bệnh đa chấn thương nghiêm trọng này.