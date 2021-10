Sáng 21-10, tin từ Bệnh viện Đa khoa Đồng Tháp cho biết vừa phẫu thuật thành công cho ông N.V.P (66 tuổi; ngụ huyện Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp).

Hai hạt cà na chọc thủng ruột non bệnh nhân P.

BS.CKI Bùi Minh Luân, người trực tiếp phẫu thuật cho bệnh nhân này, cho biết ông P. nhập viện trong tình trạng đau bụng dữ dội. Qua thăm khám và làm các cận lâm sàng hỗ trợ chẩn đoán, các bác sĩ xác định bệnh nhân bị viêm phúc mạc do thủng tạng rỗng nên tiến hành phẫu thuật cấp cứu ngay trong đêm.

Ê-kíp bác sĩ phẫu thuật phát hiện trong ổ bụng bệnh nhân có nhiều dịch tiêu hóa lợn cợn, một đoạn ruột non bị thủng 2 lỗ, đường kính mỗi lỗ khoảng 8mm, do dị vật trong lòng ruột bị chọc thủng. Điều bất ngờ khi các bác sĩ lấy dị vật ra khỏi lòng ruột non là 2 hạt cà na nhọn 2 đầu.

Theo ông P., vài ngày trước đó, ông ăn 2 trái cà na. Do không còn răng để nhai nên ông đã nuốt vội cả hạt cà na vào bụng. Sau đó vài hôm, ông cảm thấy đau bụng, mức độ đau ngày càng tăng lên dữ dội nên được người thân đưa vào bệnh viện.

Hiện bệnh nhân đang được theo dõi và điều trị tích cực tại Khoa Phẫu thuật - Gây mê hồi sức. Tình trạng sức khỏe bệnh nhân dần hồi phục, đã qua cơn nguy kịch.