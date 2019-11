Nhiều ngày qua, trên mạng xã hội Facebook xuất hiện thông tin tố cáo một số y, bác sĩ của Trung tâm Y tế TP Vĩnh Long (tỉnh Vĩnh Long) khi đỡ đẻ cho một sản phụ nhưng tắc trách, làm đứt dây chằng, hở cánh tay phải của một bé gái mới sinh.

Theo đó, nick P.T đăng dòng trạng thái: "Đây là 1 trong số rất nhiều trường hợp em bé sinh ra không may gặp phải ông bác sĩ không chuyên môn và trình độ thấp kém, không có lương tâm nghề nghiệp… Trời ơi...đỡ đẻ kiểu gì không biết... hậu quả là con bé bị liệt luôn cái tay phải không cử động luôn và lý do bệnh viện đưa ra là vì e bé to quá tới 4,1 kg nên bác sĩ phải kéo mạnh tay em bé mới chịu ra. Kết quả là bé bị hở khớp và đứt luôn dây chằng…". Dòng trạng thái này đã có hàng ngàn lượt chia sẻ và bình luận.

Dòng chia sẻ trên Facebook về vụ việc

Qua tìm hiểu, vào ngày 13-3, chị Nguyễn Thị Tuyết Hường (35 tuổi; ngụ huyện Long Hồ, tỉnh Vĩnh Long) mang thai lần 2 ở tuần 39 có dấu sinh nên được gia đình đưa vào Trung tâm Y tế TP Vĩnh Long để sinh.

Trao đổi với báo chí, chị Hường nói: "Khi siêu âm, bác sĩ nói em bé to quá nên tui xin bác sĩ cho sinh mổ nhưng bác sĩ bảo tử cung mở, rồi cho sinh thường. Đến tối cùng ngày, tui sinh được một bé gái nặng 4,1 kg nhưng sau đó gia đình báo tin là con tôi bị đứt dây chằng cánh tay do bác sĩ kéo mạnh vì sợ em bé chết ngộp".

Sau đó, con chị Hường được đưa lên Bệnh viện Nhi đồng 1 (TP HCM) để phẫu thuật nhưng vì hoàn cảnh gia đình khó khăn phải chạy mượn tiền khắp nơi. Theo đơn thuốc của Bệnh viện Nhi Đồng 1 chẩn đoán con gái chị Hường bị liệt đám rối cánh phải sau sinh, vừa được phẫu thuật và về nhà ngày 16-11 vừa qua với chi phí khoảng hơn 10 triệu đồng.

Bé gái sau khi được phẫu thuật. Ảnh: Facebook

Trao đổi với phóng viên Báo Người Lao Động, ông Phạm Văn Năm, Giám đốc Trung tâm Y tế TP Vĩnh Long, cho biết: "Tôi đang tiếp cận hồ sơ để có hướng xử lý và thông tin cho người nhà sản phụ rõ. Trong vấn đề sinh nở, có những sự cố không lường trước gọi là sự cố y khoa. Một số trường hợp bé sinh ra bị chấn thương đám rối thần kinh cánh tay sẽ có cử động yếu nhưng sau đó hồi phục, nhưng có trường hợp phải phẫu thuật. Nhưng trong lúc sanh nở nếu làm không tốt sẽ bị biến chứng là em bé bị ngộp, sinh ra tử vong hoặc mẹ bị vỡ tử cung, băng huyết, ảnh hưởng tới tính mạng".

Còn đối với việc chị Hường yêu cầu sinh mổ do thai do nhưng bác sĩ chỉ định cho sinh thường, ông Năm cho rằng chị Hường có đủ điều kiện để sanh thường, sinh mổ phải sử dụng thuốc gây tê, khi em bé sanh ra bị ảnh hưởng, trừ trường hợp đặc biệt mới sinh mổ.