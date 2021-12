Chiều 6-12, Bệnh viện Nguyễn Tri Phương TP HCM cho biết đang triển khai chương trình "Tầm soát chậm tăng trưởng chiều cao ở trẻ em"



Đây là chương trình hỗ trợ cộng đồng thường niên của bệnh viện nhằm giúp phát hiện sớm và theo dõi các bất thường về tăng trưởng chiều cao ở trẻ em trước dậy thì, đặc biệt do rối loạn thiếu hormone tăng trưởng (GH).

Nếu có bất kỳ lo lắng nào về sự phát triển chiều cao ở trẻ, phụ huynh có thể đưa trẻ đến khám để được phát hiện sớm, tìm nguyên nhân; từ đó có hướng điều trị kịp thời, giúp trẻ có thể cải thiện chiều cao hiệu quả đến khi trưởng thành.

Tư vấn một trường hợp cho trẻ đến tầm soát chậm tăng trưởng chiều cao

Đối tượng được tầm soát: Tất cả các trẻ em chưa dậy thì có nghi ngờ chiều cao thấp hơn so với độ tuổi. Thời gian từ 8 đến 11 giờ sáng thứ Bảy và Chủ Nhật hằng tuần, bắt đầu áp dụng từ ngày 11 đến ngày 26-12 tại lầu 3, khu A - Bệnh viện Nguyễn Tri Phương (468 Nguyễn Trãi, phường 8, quận 5, TP HCM).

Bắt đầu đăng ký từ nay đến ngày 9-12, phụ huynh gọi điện thoại đăng ký theo hotline 0786709375 (từ 8 đến 17 giờ tất cả các ngày trong tuần). Chỉ nhận khám tầm soát cho các trường hợp trẻ đã đăng ký qua hotline.

Lưu ý: Phụ huynh và trẻ (từ 12 tuổi) đến khám phải tiêm đủ 2 mũi vắc-xin Covid-19, mũi 2 đủ 14 ngày tính từ lúc tiêm đến thời điểm đến khám. Riêng trẻ dưới 12 tuổi, không nằm trong độ tuổi tiêm vắc-xin Covid-19 ở thời điểm hiện tại thì không cần áp dụng quy định này, chỉ áp dụng cho phụ huynh đưa trẻ đến khám.

Ngoài ra, khi phụ huynh đưa trẻ đến tầm soát, chú ý các biện pháp phòng chống dịch theo hướng dẫn của Bộ Y tế, thực hiện 5K: đeo khẩu trang, kính chắn giọt bắn, khử khuẩn, giữ khoảng cách tối thiểu 2m và thực hiện khai báo y tế.

Theo TS-BS Lê Cao Phương Duy, Phó Giám đốc Bệnh viện Nguyễn Tri Phương, cải thiện chiều cao trẻ em là trách nhiệm của toàn xã hội, trong đó trách nhiệm chính thuộc về ngành y tế. Ý thức được vấn đề này, ngoài việc khám và điều trị chuyên môn, bệnh viện còn tổ chức chương trình tầm soát chậm tăng trưởng chiều cao cho trẻ từ rất sớm và sẽ duy trì thường niên.

Trong những nguyên nhân gây chậm tăng trưởng chiều cao ở trẻ, là do thiếu hormone tăng trưởng, đây là nguyên nhân quan trọng nhưng rất khó nhận biết. Do đó, chương trình tầm soát này nhằm chẩn đoán và điều trị sớm, giúp chiều cao của các em trong tương lai không bị thiếu hụt, không thấp kém so với bạn bè đồng trang lứa.

Bệnh viện Nguyễn Tri Phương cũng là bệnh viện có khoa Nội tiết, nên sẽ là nơi điều trị tin cậy cho những trường hợp chậm tăng trưởng ở trẻ.

Đây là năm thứ 5 liên tiếp bệnh viện tổ chức chương trình này, bắt đầu từ năm 2017. Sau 4 năm triển khai, chương trình đã tầm soát miễn phí cho hơn 1.500 trẻ. Tổng số trẻ được chẩn đoán thiếu hormone tăng trưởng là hơn 120 trẻ. Trong năm nay, chương trình diễn ra trong 3 tuần, dự kiến sẽ tiếp nhận khoảng hơn 200 trẻ đến thăm khám.