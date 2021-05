Sáng 7-5, thông tin từ Trung tâm kiểm soát bệnh tật (CDC) TP Hà Nội cho biết thành phố vừa ghi nhận thêm 3 ca dương tính với SARS-CoV-2.

Trường hợp đầu tiên là bệnh nhân P.T.D. (SN 1996, địa chỉ thôn Đìa, xã Nam Hồng, huyện Đông Anh). Bệnh nhân chăm chồng điều trị tại Khoa Nhiễm khuẩn tổng hợp - Bệnh viện Bệnh nhiệt đới trung ương cơ sở 2 (Đông Anh, Hà Nội), từ ngày 30-4 đến khoảng 10 giờ ngày 4-5 thì về nhà.

Tối 4-5, chị D. sốt, đau họng và quay lại Bệnh viện Bệnh nhiệt đới Trung ương vào sáng 5-5. Tuy nhiên, bệnh viện không tiếp nhận do phải thực hiện cách ly y tế. Sau đó, chị D. có ra khai báo tại trạm y tế và được chuyển cách ly tại Bệnh viện Bắc Thăng Long. Tiếp đến, bệnh nhân D. được lấy mẫu và gửi đến Bệnh viện Đa khoa Đức Giang xét nghiệm, cho kết quả dương tính SARS-CoV-2 ngày 6-5.

Xử lý y tế các khu vực có ca bệnh Covid-19 - Ảnh: TTXVN

Trường hợp thứ 2 là bệnh nhân L.V.C. (SN 1980, địa chỉ số 9, chợ Tía, Tử Dương, Tô Hiệu, Thường Tín). Bệnh nhân đi Đà Nẵng từ 27-4 đến 29-4, ở tại khách sạn Mường Thanh trên đường Võ Nguyên Giáp - nơi có bệnh nhân Trung Quốc mắc bệnh.

Tối 3-5, bệnh nhân có biểu hiện sốt nhẹ, mệt mỏi, khó chịu, các ngày sau có thêm biểu hiện ho khan, đau cơ, tức ngực, khó thở, mất vị giác. Ngày 4-5, khám tại Bệnh viện Medlatec có xét nghiệm SARS-CoV- 2 âm tính nhưng khi về nhà có triệu chứng tăng dần. Ngày 6-5, đến khám và xét nghiệm lại ở Bệnh viện Medlatec cho kết quả dương tính SARS-CoV-2.

Hiện tại cơ quan y tế đang tiến hành điều tra và chuyển bệnh nhân sang bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương cơ sở Đông Anh để cách ly.

Trường hợp thứ 3 là D.V.H. (SN 1987, nam giới, địa chỉ: 26 Chợ Tía, Tô HIệu, Thường Tín), làm nghề bán thuốc thú y tại nhà. 14 ngày gần đây không đi đâu xa, không liên quan đến các khu vực nguy cơ. Ngày 3-5, đi ăn liên hoan gia đình tại nhà hàng Thiềm cùng với gia đình anh rể D.V.C. (5 người: 2 vợ chồng và 3 con); gia đình chị D. (sinh năm 1985, gồm 4 người: 2 vợ chồng và 2 con); và gia đình anh H. (6 người: bố mẹ anh H., 2 vợ chồng anh H., 3 con anh H.).

Tại bữa ăn có tiếp xúc gần anh C.. Anh C. mới đi du lịch Đà Nẵng cùng cơ quan từ ngày 27-4 đến 29-4. Sau khi về nhà, ngày 4-5, anh C. có biểu hiện ho, sốt nên đã chủ động đi làm xét nghiệm dịch vụ tại Medlatec (kết quả xét nghiệm lần 1 âm tính). Ngày 6-5, do vẫn còn sốt, ho (uống thuốc không đỡ) nên anh C. đi làm lại xét nghiệm lần 2 tại Medlatec và có kết quả dương tính.

Lịch trình của anh H. từ 30-4 đến 3-5, ban ngày thông thường chỉ ở nhà bán hàng, ít ra ngoài, khi ra ngoài có đeo khẩu trang.

Buổi chiều đi đánh cầu lông tại nhà văn hóa thôn với khoảng 10 người. Sáng 4-5 (khoảng 8 giờ 9 giờ) có xuống UBND xã nộp giấy tờ, có gặp chị P.T.C. kế toán xã. Đầu giờ chiều có đi đến Trạm thú y huyện Thường Tín gặp chị B.T.H..

Xử lý y tế khu vực có ca bệnh Covid-19 - Ảnh: Ngô Nhunng

Sáng 5-5, đi ăn sáng tại quán bún riêu gần Bệnh viện Thường Tín (cách nhà khoảng 7 km do tiện đường đi lên Trạm thú y huyện). Chiều 5-5, xuất hiện sốt cao 40 độ C, ho, sốt, mất khứu giác, mất vị giác, đau mỏi người (hiện tại vợ bệnh nhân cũng xuất hiện các triệu chứng đau đầu, mất vị giác từ chiều 5-5).

Sáng 6-5, anh H. cùng anh rể C. đi xe ôtô của anh C. lên Bệnh viện Medlatec (cơ sở Nghĩa Dũng) để làm xét nghiệm SARS-CoV-2 và nhận được thông báo kết quả dương tính của bệnh viện vào hồi 21 giờ cùng ngày.

Như vậy, từ ngày 29-4 cho đến nay, Hà Nội đã ghi nhận 12 ca mắc tại cộng đồng, trong đó có 7 ca liên quan Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương cơ sở 2.

Để kiểm soát dịch bệnh, hạn chế lây lan ra cộng đồng, Sở Y tế Hà Nội đề nghị chủ tịch UBND các quận, huyện, thị xã chỉ đạo khẩn trương rà soát, lập danh sách toàn bộ người (bệnh nhân, người nhà bệnh nhân, người dân...) đã đến Bệnh viện Bệnh nhiệt đới trung ương cơ sở 2 trong khoảng thời gian từ ngày 14-4 đến ngày 5-5, thực hiện lấy mẫu xét nghiệm Covid-19 và cách ly tại nhà đủ 21 ngày kể từ ngày cuối cùng đến, ở bệnh viện; sau đó, tiếp tục theo dõi sức khỏe tại nhà và nơi lưu trú thêm 7 ngày.

Đối với các trường hợp có biểu hiện ho, sốt, khó thở hoặc có các triệu chứng nghi ngờ nhiễm Covid-19, phải chuyển ngay đến các cơ sở y tế để được cách ly, điều trị kịp thời.