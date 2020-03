Ngày 31-3, Ban Chỉ đạo Phòng chống dịch Covid-19 tỉnh Quảng Nam, cho biết ngành y tế tỉnh đang giám sát thêm 3 trường hợp về từ Bệnh viện Bạch Mai - Hà Nội.



Cụ thể, 1 người ở tại huyện Duy Xuyên là trình dược viên. Ngày 24-3, người này vào Bệnh viện Bạch Mai giao hồ sơ thầu, chỉ tiếp xúc với bộ phận hành chính của bệnh viện. Ngày 29-3, người này về Quảng Nam, hiện đang cách ly tại nhà. Chiều nay (31-3), ngành y tế lấy mẫu xét nghiệm.

7 người ở Quảng Nam từng đến khám, chữa bệnh ở Bệnh viện Bạch Mai đã được cách ly

2 người khác là cặp vợ chồng ở xã Tam Nghĩa (huyện Núi Thành). Trong đó, người vợ là bệnh nhân nội trú, điều trị tại Khoa Ung bướu Bệnh viện Bạch Mai từ ngày 24-2 đến 25-3 còn người chồng đi cùng để chăm nuôi. Hai người này về Quảng Nam ngày 28-3, hiện đang cách ly tại Bệnh viện Đa khoa Trung ương và đang chờ kết quả xét nghiệm.

Trước đó, ngành y tế Quảng Nam xác định có 4 trường hợp người dân Quảng Nam đến khám chữa bệnh tại Bệnh viện Bạch Mai. Cụ thể, 2 trường hợp (1 ở huyện Thăng Bình, 1 huyện Tiên Phước) đang cách ly tại nhà (đã giám sát và lấy mẫu gửi xét nghiệm); 2 trường hợp (1 ở TP Hội An, 1 ở huyện Duy Xuyên) đang cách ly tại Hà Nội. Ban chỉ đạo đã liên lạc khuyến cáo không về nhà, nếu về Quảng Nam sẽ tiếp tục cách ly 14 ngày và người nhà không nên ra thăm.

Trong ngày 31-3, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam Lê Trí Thanh, Trưởng Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh Covid-19 tỉnh Quảng Nam ký ban hành Quyết định về việc thành lập chốt kiểm soát, phòng chống dịch bệnh Covid-19.

Theo đó, tỉnh Quảng Nam thành lập 8 chốt kiểm soát, phòng chống dịch bệnh Covid-19 trên địa bàn tỉnh, gồm: Chốt 1. Khu vực Ngã ba Đại Hiệp (thuộc tuyến Quốc lộ 14B, xã Đại Hiệp, huyện Đại Lộc); Chốt 2. Khu vực chân Đèo Lò Xo (thuộc tuyến Quốc lộ 14B, xã Phước Mỹ, huyện Phước Sơn); Chốt 3. Khu vực trước bến xe Bắc Quảng Nam (thuộc tuyến Quốc lộ 1A, thôn Phong Nhị, xã Điện An, thị xã Điện Bàn).

Chốt 4. Khu vực Ngã ba Thống Nhất (thuộc tuyến ĐT603B, Tổ 3, khối phố An Bàng, phường Cẩm An, thành phố Hội An); Chốt 5. Khu vực vòng xuyến Tam Hiệp (thuộc địa bàn huyện Núi Thành); Chốt 6. Nút giao thông nối tuyến Quốc lộ 40B và Cao tốc Đà Nẵng – Quảng Ngãi (xã Tam Thái, huyện Phú Ninh); Chốt 7. Nút giao thông nối tuyến Quốc lộ 14E và Cao tốc Đà Nẵng – Quảng Ngãi (xã Bình Quý, huyện Thăng Bình); Chốt 8. Nút giao thông nối tuyến ĐT609 và Cao tốc Đà Nẵng – Quảng Ngãi (xã Điện Hồng, thị xã Điện Bàn).