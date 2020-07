Theo đo, bệnh nhân tên C.T.B (SN 1926; ngụ tỉnh Vĩnh Long), nhập viện cấp cứu trong tình trạng đau biến dạng vùng đầu dưới xương đùi và hạn chế vận động chân (T), mạch chân (T) không bắt được. Kết quả X quang khung chậu ghi nhận bệnh nhân bị gãy đầu dưới xương đùi (T).



Các bác sĩ chuyên khoa đang phẫu thuật cho cụ B.

Kết hợp thăm khám, xét nghiệm, siêu âm tim màu và chụp cắt lớp vi tính mạch máu có cản quang, cho thấy bệnh nhân bị tắc động mạch chậu đùi khoeo trái cấp, hẹp hở van chủ trung bình, hở van 2 lá ¾, hở van 3 lá 4/4, tăng áp phổi nặng 70 mmHg. Điện tâm đồ rối loạn nhịp rung nhĩ và rối loạn đông máu nặng, được các bác sĩ xử trí tích cực tình trạng rối loạn đông máu.

Bệnh nhân được hội chẩn chỉ định phẫu thuật cấp cứu lấy huyết khối động mạch chậu đùi (T). Do tình trạng bệnh nhân lão suy, có rối loạn đông máu cùng lúc mắc nhiều bệnh lý tim mạch khác rất nặng, cần phải điều trị nội khoa tối ưu khi tình trạng cho phép sẽ thực hiện phẫu thuật kết hợp xương tiếp theo.

Cụ B. đang được các bác sĩ chăm sóc chu đáo sau phẫu thuật

Bệnh nhân được các bác sĩ chỉ định truyền 1 đơn vị hồng cầu từ 350ml máu toàn phần, 6 đơn vị huyết tương tươi đông lạnh và đồng thời quyết định phẫu thuật.

Chỉ sau 1 giờ phẫu thuật, tình trạng sức khỏe của cụ đã tỉnh, tiếp xúc tốt, dấu hiệu sinh tồn ổn định, các ngón chân (T) cử động tốt. Bệnh nhân tiếp tục được tiếp tục theo dõi, điều trị tại Khoa Nội tim mạch - Khớp để chờ ngày xuất viện.

Theo BS.CKII Huỳnh Thống Em, Giám đốc Trung tâm Chấn thương chỉnh hình của bệnh viện, gãy xương đùi là một dạng gãy xương do tai nạn té ngã rất hay gặp ở người cao tuổi. Do xương đùi gãy di lệch nhiều khó lành, kèm với xương loãng và mắc nhiều bệnh nội khoa thì việc phẫu thuật gắn xương nhằm giúp cho người bệnh mau phục hồi vận động đi lại tránh các biến chứng do phải nằm tại chỗ, bất động.

Với việc phẫu thuật thành công nhiều bệnh nhân cao tuổi cùng lúc có nhiều bệnh lý nội khoa rất nặng, cho thấy trình độ chuyên môn cao của đội ngũ y bác sĩ Bệnh viện Đa khoa trung ương Cần Thơ (nhất là đội ngũ gây mê hồi sức, chấn thương chỉnh hình, ngoại lồng ngực -mạch máu, tim mạch, hô hấp… và sự phối hợp đồng bộ của các chuyên khoa, qua đó ngày càng khẳng định vai trò chuyên môn tuyến cuối khu vực ĐBSCL.