Sáng 24-10, Bệnh viện Quốc tế City cho biết bệnh viện vừa phẫu thuật cắt bỏ khối u đại tràng khổng lồ cho nam bệnh nhân N.B (61 tuổi, quốc tịch Campuchia).



Khoảng 4 tháng trước, ông B. có triệu chứng ăn chua vào là đau bụng, đi tiêu thỉnh thoảng bị táo bón. Gần đây ông sụt cân bất thường, chỉ trong vòng 3 tháng bị sụt 15 kg. Tại quê nhà, các bác sĩ nhiều bệnh viện phát hiện bị u đại tràng ác tính nhưng chưa tin kết quả chẩn đoán, ông quyết định sang Việt Nam điều trị.

Khối u đại tràng khiến bệnh nhân sụt 15 kg trong vòng 3 tháng

Tại Bệnh viện Quốc tế City, kết quả kiểm tra cho thấy bệnh nhân bị u ác của đại tràng góc lách. Các bác sĩ Khoa Ngoại tổng quát quyết định phẫu thuật và sau 3 giờ đã cắt bỏ đoạn đại tràng chứa khối u có trọng lượng 1kg. Sau 1 tuần, sức khỏe ông B. hồi phục tốt, vết mổ khô và được xuất viện.

Theo PGS-TS-BS Nguyễn Tấn Cường (người mổ chính), ông B. bị khối u quá to (kích thước 8cm x 8cm) gây hẹp lòng ruột gần như hoàn toàn, dính vào lách và khối mạc nối lân cận nên quá trình phẫu thuật phải rất cẩn trọng. Nếu không mổ kịp thời bệnh nhân nguy cơ tử vong do tắc ruột. Người bệnh sẽ tiếp tục điều trị hóa trị do u đã di căn.

"Ung thư đại trực tràng thường biểu hiện không rõ ràng, tiến triển chậm. Người bệnh có thể cảm thấy đau bụng nhưng dễ nhầm lẫn với các bệnh khác về đường tiêu hóa. Ở Việt Nam, do bệnh thường phát hiện rất muộn nên tỉ lệ sống trên 5 năm rất thấp", BS Cường khuyến cáo.