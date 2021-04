Ngày 16-4, TS.BS Phạm Ngọc Thạch, Phó giám đốc Bệnh viện Nhi đồng 2 TP HCM cho biết, đơn vị vừa phẫu thuật tái tạo lại âm vật cho bé N.T.H (14 tuổi, ngụ Bạc Liêu) có cơ quan sinh dục giống đàn ông.



Theo đó, bé H. nhập Khoa Niệu, Bệnh viện Nhi đồng 2 với dị tật bẩm sinh vùng sinh dục, âm hộ.

Người nhà bé H. cho biết từ khi sinh ra bé đã được phát hiện có "cục thịt dư" vùng sinh dục. Do khối u không ảnh hưởng đến cuộc sống của bé nên lớn lên với sự khác biệt này. Tuy nhiên, khối u ngày to dần và giống bộ phân sinh dục ở bé trai nên gia đình đưa bé đến bệnh viện thăm khám.

Mỗi năm, tại Bệnh viện Nhi đồng 2 tiếp nhận khoảng 6 trường hợp phì đại âm vật. Lứa tuổi phẫu thuật tốt nhất là từ 3 đến 5 tuổi (Ảnh chỉ mang tính minh họa)

Tại bệnh viện, bác sĩ phát hiện bé bị phì đại âm vật, bộ phận sinh dục ngoài trông như của bé trai, kèm theo đó niệu đạo và âm đạo đổ ra cùng một lỗ gọi là xoang niệu sinh dục.

Sau khi hội chẩn các bác sĩ đã phẫu thuật tái tạo bộ phận sinh dục bao gồm làm nhỏ phần âm vật trả về hình thái bình thường. Đồng thời, mở rộng xoang niệu sinh dục giúp tách biệt ống niệu đạo và ống âm đạo, đảm bảo nguồn máu nuôi bảo tồn bó thần kinh cảm giác.

Hiện tại sau phẫu thuật tình trạng sức khỏe của bé phục hồi tốt, vết mổ khô sạch.

Bác sĩ Thạch cho biết phì đại âm vật ở trẻ em là dị tật bẩm sinh của cơ quan sinh dục ngoài ở nữ, kích thước âm vật to và dài như dương vật ở những bé trai cùng lứa tuổi, thậm chí còn to hơn. Nguyên nhân là do từ lúc bào thai bé đã chịu ảnh hưởng một lượng tiết tố nam quá lớn truyền từ mẹ, hoặc do tăng sinh tuyến thượng thận bẩm sinh (hội chứng sinh dục-thượng thận).

Nếu được chẩn đoán và điều trị sớm, các bé gái hoàn toàn trở thành một bé nữ đúng nghĩa, có bộ phận sinh dục nữ hình thái chức năng bình thường và hoàn toàn có thể lập gia đình, có con cái về sau. Nếu chẩn đoán trễ có thể dẫn đến các rối loạn chuyển hóa trầm trọng cũng như những phiền toái phức tạp về tâm lý, giới tính sau này.