Sử dụng quá nhiều rượu sẽ gây ảnh hưởng đến nhịp thở, nhịp tim, nhiệt độ cơ thể, có khả năng dẫn đến hôn mê và tử vong. Ngộ độc rượu methanol có thể gây tử vong trong khoảng thời gian ngắn.



Rất khó để phân biệt say rượu với triệu chứng ngộ độc ban đầu. Bên cạnh đó, không chỉ ngộ độc methanol mà rượu thông thường cũng khiến cơ thể hạ huyết áp, đường huyết, thậm chí suy hô hấp… nếu như uống quá nhiều.

Uống rượu methanol sau 18-24 tiếng mới xảy ra triệu chứng ngộ độc ban đầu như đau bụng, nôn ói, chóng mặt, đau đầu… Những triệu chứng này cũng thường hay bị nhầm lẫn với triệu chứng say rượu thông thường. Ngộ độc rượu methanol sẽ gây tổn thương não, suy thận cấp, suy đa cơ quan. Vì vậy, người dân không nên sử dụng rượu không rõ nguồn gốc, cẩn trọng khi bảo quản, sử dụng các loại hóa chất, dung dịch có thành phần methanol.

Khi có những dấu hiệu bất thường sau khi uống những loại rượu không rõ nguồn gốc xuất xứ nơi sản xuất (rượu bị pha thêm quá nhiều methanol), người bệnh cần được đưa đến cơ sở y tế gần nhất để được xử trí kịp thời.

Tốt nhất là nên hạn chế uống rượu. Uống ít nhất có thể, giảm cả về số lần uống và số lượng rượu uống. Nếu thường xuyên sử dụng rượu có thể dẫn đến viêm gan cấp do rượu, xơ gan, ung thư gan, viêm loét đường tiêu hóa, viêm tụy cấp sau một bữa ăn thịnh soạn có rượu, suy giảm trí tuệ, rối loạn tâm thần.

Người lớn tuổi hay người có bệnh lý tim mạch, say rượu thường che lấp những triệu chứng của tai biến tim mạch như: xuất huyết não, nhồi máu cơ tim. Khi say hoặc ngộ độc rượu, ngoài mất các giác quan và phản xạ, người say rượu còn dễ bị viêm phổi do lạnh hay sặc chất nôn vào phổi, khiến chấn thương phổi tình trạng này còn dẫn đến nguy cơ tử vong.