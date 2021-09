Nhằm kịp thời hỗ trợ, hồi sức cho các bệnh nhân Covid-19 trên địa bàn quận 1 được hiệu quả hơn, sáng 28-9, UBND quận 1, TP HCM đã tiếp nhận một hệ thống sản xuất ôxy y tế di động do công ty Mecie trao tặng.



Ông Nguyễn Duy An, Phó Chủ tịch UBND quận 1, TP HCM cho biết trước đây để nạp ôxy các lực lượng trên địa bàn quận 1 phải đến các trạm nạp tại huyện Hóc Môn và quận 12. Thời gian di chuyển, nạp bình mất khoảng hơn 1 giờ, do đó, việc mang hơi thở đến các bệnh nhân F0 trên địa bàn khó khăn.

Đại diện Công ty Mecie trao tặng hệ thống ôxy di động cho đại diện UBND quận 1, TP HCM.

Thời gian qua, quận 1 đã thành lập các trạm ôxy lưu động với các bình ôxy có dung tích từ 5 đến 40 lít. Tại các bệnh viện dã chiến nhu cầu mỗi đêm khoảng 1 bình ôxy 40 lít. Do hạ tầng của bệnh viện dã chiến không đáp ứng được các yêu cầu để lắp đặt hệ thống ôxy lỏng. Vì vậy, hầu hết đều đang sử dụng chủ yếu nguồn ôxy y tế cung cấp từ các chai chứa khí đã được sang chiết.

"Với bệnh nhân Covid-19, ôxy quan trọng như bữa ăn hàng ngày. Đây là thứ duy trì sự sống cho họ. Do đó, với hệ thống ôxy di động được đặt ngay trên địa bàn quận sẽ là phương án đảm bảo cho công tác cứu chữa kịp thời và giúp các lực lượng tuyến đầu an tâm chống dịch" - ông An chia sẻ.

Hệ thống ôxy di động do Công ty Mecie lắp đặt tại Nhà thi đấu Nguyễn Du, quận 1, thuận tiện di chuyển và kịp thời đáp ứng ôxy cho bệnh nhân.

Anh Dương Trần Minh, phụ trách bộ phận kỹ thuật công ty Mecie cho biết mỗi container hệ thống ôxy di động có công suất sản xuất 110 bình ôxy y tế 40 lít mỗi ngày, áp suất 150 kg/cm2 hoặc 450 bình 8 lít/ngày. Có thể nạp ôxy y tế vào các bình 8 lít hoặc 10 lít khi cần thiết.

"Nguyên liệu là lấy trực tiếp từ khí trời, qua các hệ thống vận hành nguồn ôxy đảm bảo theo tiêu chuẩn về ôxy y tế của Bộ Y tế. Hệ thống này được gói gọn trong 1 container, rất cơ động, chỉ cần có địa điểm và nguồn điện 3 pha là có thể hoạt động liên tục với công suất 25m2 khí ôxy/ giờ. Có thể cung cấp cho nhiều máy ôxy dòng cao, và khoảng vài chục bệnh nhân sử dụng ôxy để điều trị trực tiếp. Ngoài ra, có thể nạp bình để vận chuyển di động" - anh Minh cho biết.