Trong đó, số ca cấp cứu do tai nạn giao thông tăng gần gấp đôi so với năm trước với 3.419 ca. Một số tai nạn khác cũng cao hơn năm trước như: đánh nhau 275 ca; tai nạn do pháo nổ, pháo hoa 54 trường hợp.



Bệnh nhân được thăm khám tại Bệnh viện Chợ Rẫy (TP HCM)

Bên cạnh đó, kỳ nghỉ Tết ghi nhận 5 trường hợp cấp cứu do vũ khí, vật liệu nổ tự chế và 16 trường hợp ngộ độc thực phẩm. Ngoài ra, trong 7 ngày nghỉ Tết, tại các bệnh viện trên địa bàn TP ghi nhận 62 trường hợp tử vong và 79 ca bệnh nặng xin về. Đáng chú ý, trong những ngày nghỉ Tết có 2.029 trẻ chào đời.

Sở Y tế TP HCM cho biết tình hình khám, chữa bệnh, cấp cứu và phòng, chống dịch bệnh trong dịp Tết không có biến động lớn, chưa ghi nhận chùm ca bệnh mới tại cộng đồng hay biến thể mới.

Bệnh viện Chợ Rẫy (TP HCM) cũng cho biết từ ngày 20-1 đến 26-1, tại đây tiếp nhận 1.990 ca cấp cứu (trung bình mỗi ngày 284 ca). Trong đó, 429 ca cấp cứu vì tai nạn giao thông (do chuyển viện và người bệnh tự đến), 91 ca tai nạn sinh hoạt, 47 ca ẩu đả, 18 ca ngộ độc. Các bác sĩ thực hiện phẫu thuật cấp cứu cho 257 bệnh nhân, trung bình mỗi ngày có 37 ca phẫu thuật.

Tính đến sáng 27-1, tại các bệnh viện còn 1.415 bệnh nhân đang điều trị. Trong 7 ngày nghỉ Tết, nơi đây sử dụng 684 đơn vị máu và còn hơn 4.000 đơn vị máu đang được lưu trữ.