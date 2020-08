Qua nhiều ngày theo dõi, giám sát và có đầy đủ căn cứ vi phạm, đến ngày 20-8, lực lượng phản ứng nhanh của Thanh tra Sở Y tế phối hợp Phòng An ninh Chính trị nội bộ - Công an TP HCM, Phòng Y tế quận Phú Nhuận, Công an phường 7 quận Phú Nhuận ập vào kiểm tra địa chỉ 134 Phan Xích Long, phường 7, quận Phú Nhuận.



Tại thời điểm kiểm tra, đoàn ghi nhận tại địa chỉ này bên ngoài là Viện thẩm mỹ Thùy Dương, bên trong có dòng chữ HELIKES CLINIC by Dr, Huy Binh. Cơ sở chưa xuất trình chứng chỉ hành nghề, giấy phép hoạt động. Có khách hàng tại cơ sở. Cơ sở có trang bị phòng phẫu thuật và có dấu hiệu đang hoạt động. Một số thuốc, dụng cụ y tế chưa xuất trình hóa đơn và chưa cung cấp được nguồn gốc các loại thuốc.

Địa chỉ cơ sở thẩm mỹ vừa được Thanh tra Sở Y tế TP HCM phát hiện không phép

Đoàn kiểm tra yêu cầu cơ sở ngưng ngay việc thực hiện các dịch vụ thẩm mỹ, các dịch vụ liên quan đến lĩnh vực y tế khi chưa có hồ sơ pháp lý theo quy định. Thanh tra Sở Y tế giao Phòng Y tế quận Phú Nhuận, UBND phường 7, quận Phú Nhuận giám sát việc ngưng hoạt động tại địa chỉ trên. Thanh tra Sở Y tế sẽ làm rõ thêm các căn cứ về các cá nhân thực hiện các dịch vụ thẩm mỹ, phẫu thuật thẩm mỹ và xử lý nghiêm các sai phạm theo đúng quy định của pháp luật.

Sở Y tế khuyến cáo người dân phải tìm hiểu rõ ràng, cẩn thận chọn lọc các thông tin quảng cáo trên các trang mạng xã hội, trang thông tin điện tử trước khi quyết định chọn lựa cơ sở dịch vụ chăm sóc sức khỏe.