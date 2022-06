Theo đó, bà L. đến bệnh viện thăm khám trong tình trạng có khối u chiếm toàn bộ ổ bụng, to đến mũi xương ức. Kích thước khối u đo được qua thành bụng từ bề trên khớp vệ đến đáy tử cung là 33cm tương đương với một người phụ nữ mang thai đủ tháng. Kết quả siêu âm ghi nhận tử cung không quan sát rõ, từ vùng hạ vị kéo đến thượng vị có khối echo hỗn hợp kích thước 360x208x300mm, tăng sinh mạch máu ít.



Bụng của bà L. trước khi phẫu thuật. (Ảnh: Bệnh viện cung cấp)

Do khối u ổ bụng to chưa rõ bản chất nên bà L. được chỉ định chụp MRI để hỗ trợ chẩn đoán. Kết quả MRI ghi nhận là một u xơ tử cung to chiếm toàn bộ ổ bụng và đa nhân xơ trong cơ tử cung. Khối u to chèn ép các tạng trong ổ bụng và vùng chậu.

Theo người nhà bệnh nhân, bà L. bị mù từ năm 15 tuổi do không được điều trị bệnh lý về mắt kịp thời. Hiện đang sống cùng chị gái. Mọi sinh hoạt cá nhân như ăn uống, tắm rửa chị có thể tự làm được. Tuy nhiên, 2 năm gần đây bà L. thấy bụng ngày càng căng tròn hơn nhưng cứ nghĩ mình mập lên nên cũng không mấy chú ý. Bên cạnh đó, kinh nguyệt có đều mỗi tháng, kéo dài 4 ngày thì hết, không bị rong-cường kinh, không thống kinh. Khoảng hai tháng gần đây, hàng xóm xung quanh thấy bụng bà L. to một cách bất thường nên khuyên đi khám.

Ê-kíp đang thực hiện ca mổ. (Ảnh: Bệnh viện cung cấp)

Khối u nặng hơn 9kg sau khi được bác sĩ cắt bỏ khỏi bụng người bệnh. (Ảnh: Bệnh viện cung cấp)

BS CK2 Bùi Văn Hoàng, Trưởng phòng Kế hoạch tổng hợp, Bệnh viện Từ Dũ, cho biết sau các kết quả siêu âm, chụp MRI, các bác sĩ đã hội chẩn và lên kế hoạch mổ. "Đây là một ca mổ khá đặc biệt vì khối u rất to nằm trong dây chằng rộng bên (P) khiến biến dạng các cấu trúc giải phẫu thông thường của ổ bụng và nguy cơ lớn nhất là chạm thương niệu quản" - bác sĩ Hoàng nói.

Hiện sau phẫu thuật, sức khỏe bệnh nhân đã dần ổn định.