Chiều 30-8, tại cuộc họp báo cung cấp thông tin tuyên truyền về công tác phòng chống dịch Covid-19 trên địa bàn TP HCM, bà Phạm Khánh Phong Lan, Trưởng ban quản lý an toàn thực phẩm TP, thành viên Ban Chỉ đạo phòng chống dịch Covid-19 TP HCM, cho biết hiện TP đã triển khai phát các túi thuốc cho bệnh nhân F0 đang điều trị tại nhà.

Nhân viên trạm Y tế phường 8, quận 11, TP HCM phát túi thuốc cho F0 tại nhà.

Theo bà Phong Lan, túi thuốc F0 gồm 3 gói (A,B,C). Trong đó, gói A (hạ sốt, vitamin), gói B (kháng đông, kháng viêm), gói C là thuốc Molnupiravir. Túi thuốc B là thuốc đặc trị, khi sử dụng phải có chỉ định của bác sĩ. Túi thuốc C đang trong giai đoạn thử nghiệm. Thuốc này do 1 doanh nghiệp tại TP HCM được nhượng quyền khai thác và sản xuất. Đây là một trong những công ty được nhượng quyền sản xuất, nhà máy đạt chuẩn GMP.

Tác dụng của thuốc (trong túi thuốc C) này là kháng virus, tiêu diệt SARS-CoV-2 điều trị nguyên nhân, còn túi thuốc A và B chỉ điều trị triệu chứng. Hiện Sở Y tế đã chuẩn bị được 150.000 túi thuốc A, B. Trong đó, đã giao 74.000 túi về Trung tâm Y tế quận huyện và TP Thủ Đức để chuyển đến bệnh nhân.



66.000 túi còn lại sẽ chuyển cho các F0 trong những ngày tới. Tính tới ngày 23-8, TP có 21.093 F0 đang điều trị tại nhà, do đó, với số thuốc đã phát cho các quận huyện đủ hoặc thậm chí có dư để cung ứng cho các bệnh nhân.

Về gói thuốc C, đây là chương trình nghiên cứu của Bộ Y tế. Dự kiến TP HCM sẽ được nhận 50.000 liều, hiện TP mới nhận được 16.000 túi, 34.000 liều còn lại sẽ được bổ sung trong những ngày tới.

Để sử dụng thuốc này, bệnh nhân phải có kết quả dương tính qua test nhanh hoặc xét nghiệm RT-PCR. Bệnh nhân ở thể nhẹ, chưa trở nặng nhịp thở dưới 20 lần/ phút, Sp02 phải cao hơn 96%. Sử dụng trong 5 ngày. Qua các nghiên cứu, sau 5 ngày uống thuốc sẽ có cải thiện rõ rệt, nồng độ virus giảm.



Gói thuốc A chỉ dùng khi bị sốt. Gói thuốc C sẽ được sử dụng sau khi ký cam kết. Tuy nhiên, sau 5 ngày dùng mà triệu chứng trở nặng, nhịp thở trên 30 lần/ phút, Sp02 dưới 95%, có biểu hiện suy hô hấp thì phải chuyển sang dùng gói thuốc B. Đối với gói B chỉ sử dụng trong 3 ngày. Trong thời gian này, phải có sự can thiệp của nhân viên y tế để được chuyển đến bệnh viện điều trị. Lưu ý, không sử dụng 2 gói thuốc B và C cùng lúc.

Ngoài thuốc Molnupiravir, TP còn dùng thuốc Remdesivir. Thuốc này không dùng điều trị cho bệnh nhân ngoại trú mà phân cho các bệnh viện chuyên điều trị ở tầng 3 hay những Trung tâm Hồi sức Covid-19.