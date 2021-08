Quét mã QR tại chốt kiểm soát, phát hiện 30 ca Covid-19



Tại buổi họp báo, Thượng tá Lê Mạnh Hà, Phó trưởng Phòng Tham mưu Công an TP HCM, cho biết TP đang điều phối tốt các phương tiện di chuyển, giao thông tương đối ổn định, mật độ không có sự tăng giảm đột biến cũng như ùn tắc ở các chốt kiểm soát.



Trả lời báo chí về việc yêu cầu người dân khai báo mã QR khi qua các chốt kiểm soát, Thượng tá Lê Mạnh Hà nhấn mạnh đây là yêu cầu của Công an TP HCM.

Công an TP HCM phối hợp với Sở Y tế và cơ quan nghiệp vụ của công an cập nhật thông tin F0 vào cơ sở dữ liệu quốc gia. Một khi F0 di chuyển thì công an sẽ phát hiện, ngăn chặn, xử lý ngay để tránh lây nhiễm trong cộng đồng. Dựa vào quét mã QR, công an đã phát hiện 30 trường hợp F0 di chuyển trên đường, qua các chốt chặn.

"Công an cũng phát hiện 2 trường hợp làm giả giấy đi đường của lực lượng Công an quận 10 và quận 12. Công an TP HCM đang điều tra và xử lý các trường hợp vi phạm theo quy định. Tất cả người dân lưu thông trên đường nên khai báo y tế trước khi di chuyển và lưu lại mã QR để trình tại các chốt kiểm soát để tránh ùn tắc" - Thượng tá Hà nói.

Thượng tá Hà cho biết lực lượng công an tại các chốt kiểm soát đa số đã tiêm 2 mũi vắc-xin ngừa Covid-19 và định kỳ hàng tuần phải xét nghiệm SARS-CoV-2 âm tính trước khi thực hiện nhiệm vụ. Vì vậy, nguy cơ lây lan từ lực lượng công an sang bộ phận khác cũng hạn chế.

Tuy nhiên, việc cán bộ chiến sĩ cầm điện thoại quét mã QR cho người đi đường cũng chứa đựng nguy cơ bị lây từ F0, ngành công an sẽ lưu ý cán bộ, chiến sĩ khi thực hiện nhiệm vụ.

Ngoài ra, TP cũng đang hoàn thiện phần mềm tích hợp camera. Nếu người dân đi qua khai báo thì chỉ cần quét mã QR vào camera, nếu đủ điều kiện, lực lượng kiểm soát sẽ cho qua. Công an sẽ hoàn thiện sớm nhất việc tích hợp camera vào kiểm soát mã QR.