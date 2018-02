Bị tắc động mạch mà tưởng say rượu, người đàn ông suýt chết

23/02/2018 16:41

Ngày 23-2, Bệnh viện Đại học Y Dược TP HCM cho hay anh V.V.H. (30 tuổi, ngụ TP HCM) được đưa đến cấp cứu trong tình trạng khó thở, vã mồ hôi như tắm.

Qua kiểm tra các thủ thuật chuyên sâu, các bác sĩ xác định bệnh nhân bị tắc hoàn toàn động mạch vành bên trái (nhánh liên thất trước) và có dấu hiệu bóc tách kèm huyết khối. Đánh giá đây là trường hợp bị nhồi máu cơ tim quá nặng, diện rộng, có dấu hiệu suy tim, các bác sĩ đã can thiệp hút huyết khối trong lòng động mạch vành và đặt stent tái thông động mạch bị tắc cứu bệnh nhân. Hiện sức khoẻ anh H. đã hồi phục tốt.



Động mạch vành trái anh H. bị tắc hoàn toàn

Anh H. có cuộc sống lành mạnh và là trụ cột chính của gia đình. Dịp Tết anh có uống chút rượu bị nôn nhiều, đau thắt ngực nhưng nghĩ là do rượu, có vấn đề về tiêu hóa nên nằm nghỉ ngơi để lấy lại sức. Tuy nhiên, cơn đau thắt ngực ngày càng trở nên nghiêm trọng kèm vã mồ hôi, được đưa đến bệnh viện gần nhà sơ cứu trước khi chuyển đến Bệnh viện Đại học Y Dược.

Sức khỏe bệnh nhân phục phồi sau khi được can thiệp

Theo ThS-BS Trần Hòa, Phó Khoa Tim mạch can thiệp Bệnh viện Đại học Y Dược, các triệu chứng nhồi máu cơ tim cấp rất dễ bị nhầm lẫn với các triệu chứng say rượu hoặc các vấn đề về tiêu hóa như buồn nôn, nôn, đau vùng ngực hay vùng thượng vị sau khi nôn… May mắn bệnh nhân đến bệnh viện trong "thời gian vàng", được sơ cứu ban đầu tốt cũng như được can thiệp tái thông mạch máu tổn thương nhanh chóng.

"Người dân không nên chủ quan với các trường hợp đau thắt ngực kéo dài hơn 15 phút, nhất là trong các dịp lễ Tết hay sau các buổi tiệc. Cần đưa người bệnh đến bệnh viện khi có các biểu hiện trên" - BS Hòa khuyến cáo.

Nguyễn Thạnh