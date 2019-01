Uống thuốc tránh thai khẩn cấp dễ "dính" bầu?

18/01/2019 13:09

Bạn đọc T.N. (nữ, 24 tuổi, TP HCM), hỏi: Chào bác sĩ, tôi và bạn trai năm nay đều 24 tuổi, hiện chưa tính đến chuyện hôn nhân vì lý do công việc, kinh tế và một số trách nhiệm với gia đình. Hiện mỗi tháng chúng tôi chỉ gặp nhau được khoảng 1-2 lần vì mỗi người làm việc một tỉnh thành khác. Những lần gặp nhau có quan hệ, và tôi chọn dùng thuốc tránh thai khẩn cấp. Tuy nhiên bạn tôi nói loại này càng dùng càng mất tác dụng, dùng đến 2 lần/tháng càng nguy hiểm. Một người quen cũng dùng thuốc này trong thời gian phải hoãn mang thai vì trị bệnh, nhưng cuối cùng dính bầu nên phải phá thai, cho dù mua thuốc ở hiệu lớn, đàng hoàng. Phải chăng thuốc này kém an toàn đến vậy hay là do cách dùng có gì đó sai? Xin bác sĩ hướng dẫn.



Bác sĩ Nguyễn Ngọc Thông, Trung tâm Chăm sóc sức khỏe sinh sản TP HCM, trả lời:

Việc sử dụng thuốc ngừa thai khẩn cấp (NTKC) như bạn là không đúng và không an toàn . Bạn cần lưu ý một số vấn đề như sau:

- Chỉ sử dụng thuốc NTKC trong trường hợp thật sự là "khẩn cấp"như : quan hệ tình dục bất ngờ mà không áp dụng biện pháp ngừa thai nào khác; dùng bao cao su mà bị rách, thủng; quên uống thuốc ngừa thai hàng ngày; bị hiếp dâm …

- Thuốc NTKC có hiệu quả không cao, khả năng thất bại dẫn đến mang thai ngoài ý muốn rất lớn nếu dùng thuốc càng trễ sau giao hợp, dùng nhiều lần (quá 2 lần trong 1 tháng), quan hệ tình dục vào thời điểm dễ thụ thai trong chu kỳ …

- Thuốc NTKC là loại thuốc chứa nội tiết liều cao, do vậy nếu sử dụng nhiều sẽ có một số tác dụng phụ như đau ngực, buồn nôn, chóng mặt, ra huyết bất thường, rối loạn chu kỳ kinh, thậm chí thuốc có thể làm tăng nguy cơ bị thai ngoài tử cung (chửa ngoài dạ con) rất nguy hiểm .

- Thuốc NTKC không có tác dụng phòng các bệnh viêm nhiễm và lây truyền qua đường tình dục. Mỗi lần uống thuốc chỉ có tác dụng cho 1 lần giao hợp trước đó, nên nếu các bạn giao hợp liên tiếp hơn 1 lần thì có dùng thuốc sớm, khả năng mang thai ngoài ý muốn vẫn rất cao.

Đã có nhiều phụ nữ phải đi phá thai do sử dụng thuốc NTKC theo cách như bạn, do vậy bạn cần chủ động phòng tránh thai bằng những biện pháp an toàn và hiệu quả cao hơn, ví dụ bao cao su hoặc thuốc tránh thai dạng dùng hàng ngày... vốn an toàn hơn cho sức khỏe của bạn và hiệu quả rất cao nếu dùng đúng cách.

Việc chọn cách tránh thai nào bạn nên tìm hiểu cặn kẽ hoặc nhờ bác sĩ chuyên khoa tư vấn nếu bản thân có vấn đề sức khỏe nào đó. Việc áp dụng không đúng các biện pháp tránh thai, dẫn đến tác dụng phụ, mang thai ngoài ý muốn, phá thai… ảnh hưởng rất lớn đến sức khỏe sinh sản và tâm lý người phụ nữ.

Chúc các bạn vui khỏe.

Anh Thư thực hiện