Cục quản lý dược (Bộ Y tế) vừa có công văn gửi các đơn vị sản xuất, nhập khẩu thuốc về việc đảm bảo cung ứng thuốc chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp Covid-19 cho tình huống 10.000 người mắc bệnh. Trước đó, trong kế hoạch nhu cầu phòng chống dịch Covid-19 của Cục Quản lý Khám, chữa bệnh có danh mục nhu cầu thuốc thiết yếu điều trị cho tình huống 10.000 người bệnh mắc Covid-19.

Bộ Y tế sẵn sàng cung ứng thuốc cho tình huống 10.000 người mắc Covid-19 - Ảnh minh hoạ

Để đảm bảo cung ứng đủ thuốc và kịp thời phục vụ nhu cầu phòng, chống dịch bệnh, cục Quản lý dược đề nghị các cơ sở sản xuất, nhập khẩu thuốc tăng cường nguồn cung ứng thuốc, nguyên liệu làm thuốc, xây dựng kế hoạch sản xuất, kinh doanh thuốc đảm bảo cung ứng kịp thời các thuốc thuộc danh mục thuốc thiết yếu điều trị cho tình huống 10.000 người bệnh mắc Covid-19 cho các cơ sở khám, chữa bệnh.



Điểu trị bệnh nhân Covid-19 chủ yếu là điều trị triệu chứng

Hiện thế giới vẫn chưa có vắc-xin hay thuốc điều trị đặc hiệu trị bệnh Covid-19. Theo phác đồ của Bộ Y tế, với bệnh nhân Covid-19 chủ yếu là điều trị triệu chứng, phát hiện và xử lý kịp thời tình trạng suy hô hấp, suy thận và các tạng khác (nếu có).

Về việc cung ứng khẩu trang phòng dịch Covid-19, mới đây Bộ Y tế và Bộ Công Thương đã có cuộc họp khẩn bàn về cung ứng nguyên liệu sản xuất khẩu trang y tế. Tại cuộc họp, đại diện Bộ Công Thương cho biết Việt Nam hiện đã làm chủ nguyên liệu sản xuất khẩu trang y tế từ nguồn trong nước và đủ cung cấp cho sản xuất 30 triệu khẩu trang ngay cuối tháng 3-2020.



Theo ông Đặng Hoàng An, Thứ trưởng Bộ Công Thương, một trong những nguyên liệu để sản xuất khẩu trang là sản phẩm hóa dầu vải không dệt từ hạt PP. "Việt Nam từ lâu đã xuất khẩu nguyên liệu này rồi. Ước tính 1 tấn nhựa hạt PP sản xuất 1 tấn vải, giúp cho sản xuất 1,5 triệu khẩu trang. Đến cuối tháng 3, Việt Nam cần 30 triệu khẩu trang y tế tương đương cần 20 triệu tấn hạt PP để sản xuất, trong khi năng lực trong nước khoảng 450 triệu tấn/năm. Do đó, kể cả khi nhu cầu cần 100 triệu khẩu trang Việt Nam cũng đủ nguyên liệu cho sản xuất" - ông An khẳng định.

Ông Hoàng An cũng đề nghị Bộ Tài chính, cơ quan thuế vào cuộc xử lý một số nhà cung cấp nguyên liệu đã tăng giá rất cao trong thời gian qua, gây khó khăn về nguyên liệu và giá thành đối với sản xuất khẩu trang y tế.