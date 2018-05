Việt Nam sản xuất vắc-xin ngừa cúm mùa "3 trong 1" rẻ 1/3 giá nhập

10/05/2018 08:02





Công nghệ và chất lượng vắc-xin cúm mùa do Việt Nam sản xuất đạt chất lượng của WHO

Viện Vắc-xin và Sinh phẩm y tế Nha Trang (IVAC) vừa có văn bản gửi Bộ Y tế báo cáo việc đã chế tạo và sản xuất thành công vắc-xin cúm mùa ở quy mô công nghiệp sau thời gian nghiên cứu, sản xuất từ tháng 1-2015 đến tháng 1-2018.

Theo đó, vắc-xin cúm mùa có tên gọi IVACFLU-S do IVAC ngừa được các 3 chủng virus cúm thông thường gồm: chủng A/H1N1/09; A/H3N2 và cúm B. Quy trình sản xuất chủng vắc-xin được thực hiện bằng cách cấy chuyền nhiều đời trên trứng gà với chủng ngừa virus cúm phù hợp với khuyến cáo của Tổ chức Y tế thế giới (WHO) và đã được thẩm định đạt các tiêu chuẩn chất lượng.

Kết quả kiểm định chất lượng và nghiên cứu tiền lâm sàng trên các mô hình động vật thí nghiệm cho thấy vắc-xin cúm IVACFLU-S do IVAC Nha Trang sản xuất đạt tiêu chuẩn chất lượng; đạt yêu cầu về an toàn, dung nạp tốt theo đường tiêm bắp và tạo được đáp ứng miễn dịch tốt trên động vật thí nghiệm phù hợp với khuyến cáo của WHO và quy định của Việt Nam.

Hình ảnh sản phẩm vắc-xin cúm mùa do Việt Nam sản xuất

Với thành công này, IVAC Nha Trang đề xuất cơ quan quản lý nhà nước công nhận dây chuyền sản xuất vắc-xin cúm ở qui mô 1,5 triệu liều/năm tại IVAC đủ điều kiện sản xuất vắc-xin cúm dự tuyển sử dụng cho người. Dây chuyền sản xuất vắc-xin cúm mùa có thể sản xuất và cung ứng trên quy mô lớn, sẵn sàng ứng phó khi có các biến thể virus cúm mới gây dịch hoặc dịch xuất hiện.

Nếu được cấp phép lưu hành, vắc-xin cúm mùa do Việt Nam sản xuất sẽ được bán với giá từ 80.000-120.000 đồng/liều, trong khi hiện nay vắc-xin cúm mùa ngoại nhập có giá từ 240.000-300.000 đồng/liều.

Theo các chuyên gia y tế, cúm mùa là một bệnh nhiễm trùng hô hấp cấp tính do virus cúm gây nên. Tại Việt Nam, các virus gây bệnh cúm mùa thường gặp là cúm A/H3N2, A/H1N1 và cúm B. Bệnh cúm mùa tiến triển thường lành tính, nhưng cũng có thể biến chứng nặng và nguy hiểm hơn ở những người có bệnh lý mạn tính về tim mạch và hô hấp, người bị suy giảm miễn dịch, người già và phụ nữ có thai. Các ca mắc có xu hướng gia tăng vào thời điểm giao mùa giữa mùa đông và mùa xuân. Bệnh lây nhiễm trực tiếp từ người bệnh sang người lành thông qua các giọt bắn nhỏ khi nói chuyện, khi ho, hắt hơi.

WHO ước tính mỗi năm có khoảng 5%-10% người lớn trưởng thành và 20%-30% trẻ em mắc cúm trên thế giới. Trong đó có khoảng 3-5 triệu trường hợp nặng và khoảng 250.000-500.000 người tử vong.

Tại Việt Nam, hằng năm ghi nhận khoảng 1,5-1,8 triệu ca mắc cúm thường. Nhiều người chủ quan cho rằng cúm mùa không nguy hiểm nhưng khi nhiễm virus cúm mùa cũng có tỉ lệ tử vong cao.

Từ đầu năm đến nay, tại các cơ sở y tế, bệnh viện chuyên khoa nhi đã có hàng trăm bệnh nhi được chẩn đoán mắc cúm khi đến khám. Trong khi đó, với người trưởng thành, nhiều bệnh nhân mắc cảm cúm mùa thường chủ quan, khi nặng mới đến bệnh viện khám thì đã viêm phổi nặng, suy hô hấp dẫn đến tử vong.

Kh.Anh