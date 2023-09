Bác sĩ Hải Yến tư vấn sức khỏe cho bạn đọc Báo Người Lao Động. Ảnh: TẤN THẠNH

- ThS-BS ĐINH THỊ HẢI YẾN, Trưởng Khoa Truyền thông, giáo dục, sức khỏe - Trung tâm Kiểm soát bệnh tật TP HCM (HCDC), trả lời: Vắc-xin là giải pháp hiệu quả nhất để phòng các bệnh truyền nhiễm. Hiện nay, một số bệnh truyền nhiễm nguy hiểm đã có vắc-xin như: COVID-19, sởi, quai bị, Rubella, bạch hầu...



Với những bệnh đã có vắc-xin phòng ngừa thì việc tiêm chủng là cực kỳ quan trọng. Bạn có thể đến các cơ sở tiêm chủng tại HCDC, trung tâm y tế, trạm y tế, bệnh viện... để được tiêm chủng.

Theo các số liệu giám sát tại TP HCM, hiện chưa ghi nhận sự biến đổi của virus gây bệnh sốt xuất huyết. Năm 2022, số ca tử vong do sốt xuất huyết tại TP HCM tăng cao. Sự gia tăng này không phải do virus thay đổi mà do nhiều nguyên nhân, như người bệnh đến cơ sở y tế trễ, người có bệnh nền...